Až do 57. minuty se jevil zápas s Hradcem Králové pro hokejisty Komety ztracený. Jenže když s odstupem 53 sekund Brňané srovnali, rázem se zoufalé tváře hráčů v modrobílém proměnili v nadšené s touhou dokonat vítězný obrat. To se Kometě podařilo v prodloužení, v němž vítězství 3:2 ve čtyřicátém extraligovém kole vystřelil Jakub Flek.

Kometa Brno (v modrobílém) zdolala Hradec Králové v prodloužení. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V nastaveném čase rozhodla přesilová hra, kterou domácím daroval vyloučený Martin Pláněk. Brněnský forvard Andrej Kollár v ní našel volného Fleka a jeho dělovka v čase 63:13 přinesla Brnu druhou výhru s Hradcem v sezoně. „Vítězství za dva body je pro nás hodně cenné, skoro po celý zápas se nám nedařilo. Velmi ale oceňuji tým, že to nevzdal, bojoval až do konce a v prodloužení rozhodl,“ radoval se asistent brněnského kouče Jiří Otoupalík.

Kavanovi předchůdci v Brně. Nejmladší záhy skončil, Dostál přestoupil do Finska

Kometa vyhrála doma popáté za sebou, naopak Hradec čeká na tříbodový zisk už devět kol. Východočeši šestkrát za sebou dovedli utkání do prodloužení. „Moje hodnocení bude asi nudné a podobné jako v minulých kolech, neboť scénář se opakuje. Odvážíme si jen bod, a to je málo, odjíždíme zklamaní. Musíme pogratulovat Kometě, protože hrála do poslední vteřiny a zápas otočila,“ řekl hradecký trenér Tomáš Martinec.

Přitom jeho svěřenci od začátku utkání směřovali za výhrou. V první třetině zachránila Kometu, v jejímž dresu si odbyl premiéru kanadský obránce Greg Moro, v oslabení tyč po ráně Tomáše Pavelky.

Pět minut před koncem první třetiny pak brněnský gólman Dominik Furch chytil střelu Alexe Tamášiho, která už směřovala do odkryté svatyně. Utkání bylo následně kvůli problémům s ledovou plochou přerušeno.

Když pak Kometa nevyužila své šance, šel do vedení Hradec Králové. Jordann Perret hledal ještě lépe postaveného spoluhráče, ale střílenou přihrávku si nešťastně srazil do vlastní branky Marek Ďaloga.

Ve 32. minutě navíc Giorgio Estephan neproměnil trestné střílení za faul Zacha Osbourna ve vyložené pozici, Furch si s jeho střelou poradil.

Na začátku třetí třetiny ovšem zmrazil Brňany Jan Eberle, který zpracoval přesnou přihrávku Davida Šťastného a nechytatelně propálil Furcha. „Hradec nás trápil, byl lepší, v některých fázích nás zavřel ve třetině. I když jsme si vytvořili nějaké šance, tak jsme je nedali,“ uznal Otoupalík.

Kometa však mohutně finišovala a zdánlivě ztracené utkání srovnala dvěma brankami v rychlém sledu. Nejprve v 57. minutě snížil Kristián Pospíšil a za necelou minutu poté střelou od modré vyrovnal Daniel Gazda, který si připsal patnáctý gól v sezoně.

Brňany povedený závěr nakopl v prodloužení se dočkali bonusového bodu. „Jeli jsme do Brna s respektem po jeho skvělých výsledcích se silnými týmy. Přesto si myslím, že náš tým pracoval tvrdě a šel si za výsledkem. Byly tam úseky zápasu, kdy jsme dostali Kometu pod tlak, měli jsme luxusní náskok do posledních minut, ale nakonec jsme zápas ztratili,“ litoval kouč Martinec.

Kapitán ožil, mladíci překvapili. A zdravá Kometa pokukuje po top čtyřce

V extraligové tabulce je Kometa sedmá bod za Českými Budějovicemi. V neděli od pěti hodin odpoledne brněnský celek přivítá desáté Karlovy Vary.