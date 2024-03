Byli namlsaní, těšili se na dlouhé a úspěšné play-off. Jenže fanoušci Komety stejně jako brněnští hokejisté koušou brzké vyřazení už ve čtvrtfinále play-off, v němž Kometa prohrála s Litvínovem 2:4 na zápasy.

Deník Rovnost oslovil šest příznivců brněnského klubu se dvěma anketními otázkami:

1) Co je podle vás příčina vyřazení?

2) Kdo vás v týmu Komety potěšil a kdo naopak zklamal?

Tady jsou jejich odpovědi.

Jan Filip

1) Celkově to hodnotím spíš jako neúspěch. Čtvrté místo po základní části je pěkné, ale o úspěšnosti sezony se rozhoduje v play-off a Kometa na semifinále měla. Litvínov byl ale snad možná nejhorší tým, se kterým mohla Kometa hrát. Bojovný, poctivý a nepříjemný. Zklamal mě poslední šestý zápas, ve kterém Kometa vůbec nevypadala jako tým, který hraje o všechno, a jasně prohrála.

2) Z hráčů je těžké někoho vypíchnout, pokud si někdo ale zaslouží pochvalu, tak je to Jan Kavan, který Kometu skvělými výkony nastartoval v důležité chvíli.

Richard Foltýn, velký příznivec všech brněnských sportů a jednatel basketbalistek KP TANY Brno

1) I přes neutuchající podporu fanoušků a celkem povedenou základní část sezony nezafungoval v play-off genius loci domácího prostředí. Třeba se s otevřením nové arény a zvýšeným počtem diváků vrátí i větší úspěchy. Zklamání, kromě vítězných utkání v Litvínově (na čtvrtém jsem byl shodou okolností přítomen i osobně), byla velice nízká produktivita ve všech čtvrtfinálových domácích zápasech a promarněná velká šance na vytoužený postup mezi nejatraktivnější elitu. Snad se nám nestane s nevyzpytatelným soupeřem ze severu Čech (sousední Chomutov) něco podobného a potěšíme náročné brněnské příznivce postupem do semifinále alespoň my…

2) V průběhu sezony mě zaujali produktivní obránce Gazda, mladý brankář Kavan i výkony slovenských posil Ďalogy a Pospíšila, kteří se navíc často objevovali i v hledištích jiných brněnských sportovních klubů včetně našeho. Osobně mě také zaujal už loňský přestup syna naší hlavní trenérky Marcely Krämer do dorosteneckých kategorií Komety.

Petr Hanák

1) Příčina by mě taky zajímala.

2) Jasně mě potěšil Kavan a myslím si, že by měl dostat příští sezonu mnohem větší šanci. A zklamáni je pro mě Kohout, od toho jsem čekal mnohem víc. A bohužel i Pospíšil jeho častým a většinou nesmyslným vylučováním.

Karel Braun

1) Tým a jeho hra byly určitě nejlepší od dob titulů, vyrovnané lajny, bojovnost, lepší organizace obrany, výborný brankář. Příčiny vypadnutí vidím v tom, že Litvínov byl ve většině zápasů hokejovější, lepší v bruslení a organizaci hry, měl mnohem lepší pohyb hráčů bez puku, proto se dostával častěji k odraženým pukům, byl efektivnější v koncovce, možná i hladovější po úspěchu. Kometa mi v prvních dvou zápasech připadala jako by nerozehraná po pauze, určitě méně pohyblivější, měla potíže v přechodu do útočné třetiny, velmi často se uchylovala jen k nahazování naslepo a katastrofální bylo neproměňování naskytnutých šancí. A chyběla i výjimečnost Furcha, sice chytal dobře, ale umí lépe. Z celé série jen dvě proměněné přesilovky? To je žalostně málo.

2) Kladné hodnocení z hráčů si zaslouží Flek – výborné bruslení, bojovnost, Pospíšil – bruslení, bojovnost, překvapivá řešení, minus je samozřejmě nedisciplinovanost, Gazda – výborná střela, ale slabší v defenzivě, Ščotka – velký vzestup oproti minulým rokům, Cingel – důležité góly, bojovnost, Moses – výborné bruslení, dobré kanadské body, minus je u něj předržování puku, hraní sám na sebe, Furch – do svého zranění famózní, poté už se na tuto úroveň nedostal.

Tomáš Konečný

1) Mám smíšené pocity. Na jednu stranu se na ten hokej dalo zase dívat, ale čtvrtfinále je pro Kometu málo. Chyběla mi v něm trochu bojovnost.

2) Doufám, že zůstane trenér Modrý. Jako hráče mám rád Kubu Fleka, je rychlý, nebezpečný a jde vidět, že mu na tom záleží.

Ondřej Koutný

1) Litvínov byl hratelný soupeř, ale bohužel se nepodařilo postoupit. V sérii s Litvínovem se v domácím utkáním lepila smůla na hokejky, kdy Kometa tlačila, ale Litvínov dal góly. Po perfektních výkonech v Litvínově, kde srovnala Kometa sérii na 2:2 a doma se ujala vedení, přestala hrát, Litvínov dal dva góly a jelo se do Litvínova. Tam Kometa nezvládla dvě třetiny a v poslední třetině už bylo pozdě. Podle mě je příčina v tom, že tým měl kvalitu, ale chyběl střelec. Kdo by to v přesilovkách vzal na sebe, byl hladovější v utkání.

2) Příjemné překvapení byli pro mě útočník Lukáš Cingel a obránce Daniel Gazda. Lukáš se ujal role prvního centra a byl rozdílový útočník. Gazda, který dosel z Chance ligy, ukázal kvalitu a hrál výborně, nebál se vystřelit a měl dobrou střelu od modré.