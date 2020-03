Sledujete situace ohledně toho, zda se bude hrát play-off?

Neustále se dívám, co je nového, ale nic s tím neudělám, bohužel.

Ve hře jsou dvě varianty: konec sezony, nebo hokej bez diváků. Byl byste aspoň pro druhou možnost?

Na jednu stranu chcete strašně hrát, vždyť je to play-off. Ale na druhou stranu si to bez diváků nedokážu představit. Za mě to bez fanoušků nemá smysl.

Pokud se ukončí sezona, mrzelo by vás hodně, že přijdete o vrchol ročníku v podobě play-off?

Vůbec si teď nedokážu představit, že k něčemu takovému dojde. Nevím, co by to pro nás znamenalo. Pokud to tak bude, celou sezonu jsme hráli v podstatě pro nic, když to nejdůležitější, na co se nejvíc těšíme, by nebylo. Bylo by to blbé.

Řeší se budoucnost této sezony v kabině Komety?

Jasně, sledujeme to, ale že bychom to nějak víc rozebírali, to ne. Teď je to aktuální, ale žádný konkrétní verdikt zatím nepadl, takže není moc o čem mluvit. Počkáme na konečné rozhodnutí, které musíme respektovat.

Ovlivňuje aktuální dění nějak přípravu na play-off se Spartou?

Určitě ne, pořád se trénuje stejně a všechno směřujeme k vyřazovacím bojům. Chystáme se na Spartu.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy hrál zápas bez diváků?

(zamýšlí se) No… Naposledy asi když jsem ještě hrával za juniory, kdy na zápasy nechodilo příliš diváků. To jsou čtyři roky zpátky zhruba.

Co s vámi jako hráčem dělá vyhlášená brněnská atmosféra?

Tohle je něco nepopsatelného, když slyšíte plnou arénu, která vám fandí. Hokej vás daleko víc baví, když jste na ledě, chcete předvést pokaždé úplné maximum, vyždímat se. Proto si nedokážu vůbec představit, že by se hrálo bez diváků a na stadionu by bylo ticho…

Dá se říct, že vám fanoušci povzbuzováním přidávají určitá procenta k výkonu a že bez nich by zápas mohl mít menší náboj?

S tím bych souhlasil. Určitě by se hrálo naplno, o tom žádná. Ale bylo by to takové, že vás nikdo nežene dopředu. Když slyšíte fanoušky, tím víc se snažíte hrát a předvést na ledě to nejlepší. Ticho nikoho nevyburcuje. Navíc hokej se hraje přece pro lidi, a když tam nebudou, bude to pro tento sport špatně.