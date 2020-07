Nový příběh začali psát v komorních kulisách v brněnském Sportcentru Lužánky uzavřeném pro fanoušky. Čeští hokejisté do dvaceti let zahájili sezonu ve zvláštní době v novém složení, v němž hraje prim ročník 2001, třemi přesvědčivými výhrami nad Slovenskem s celkovým skóre 13:3. Nejprve v pátek vyhráli 6:2, v neděli 4:0 a naposledy v pondělí si poradili s východním sousedem 3:1.

Radek Kučeřík si zahrál na mistrovství světa juniorů už v minulé sezoně v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jednou z hlavních tváří týmu je benjamínek družstva Stanislav Svozil, jenž v lednu oslavil teprve sedmnácté narozeniny. Obránce Komety, který v minulém ročníku oslnil extraligu, potvrdil své schopnosti i proti Slovákům. Ve třech zápasech nasbíral dva body za gól a asistenci. „Ne nadarmo se o Standovi hovoří jako o velkém talentu. Je to kluk, který ví, co chce. Je sebevědomý, umí s kotoučem, dělá dobrá rozhodnutí. To, co se kolem něj děje, není náhoda,“ poznamenal pro Deník Rovnost nový kouč dvacítky Karel Mlejnek.