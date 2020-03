Z tribun brněnského stadionu se ozýval mohutný pískot a pokřiky „Tohle není Kometa“ a „My chceme Kometu!“. Toto nebyl povedený závěr základní části hokejové extraligy v podání Brna. Kometa doma padla 0:2 s Pardubicemi, které se díky výhře udržely v extralize, ze které nakonec spadlo Kladno. To nezvládlo přímý souboj o sestup s Litvínovem, kterému podlehlo 2:6.

Brno 6. 3. 2020 - domácí Kometa Brno (bílá) proti Dynamu Pardubice (červená) | Foto: Deník / Attila Racek

Podstatné ale je, že Kometa poznala svého soupeře do čtvrtfinále play-off. Tím je pražská Sparta. „Pro mě je to určitě dobrá zpráva. Ve vyřazovacích bojích si ale nevyberete. Všechno to budou vyrovnané bitvy, které rozhodnou maličkosti,“ sdělil brněnský kapitán Martin Zaťovič.