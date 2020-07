Jaký je váš cíl v Kometě?

Chci se probojovat do sestavy a hrát tak, jako když jsem končil sezonu. Po mistrovství světa juniorů (plnil roli kapitána české reprezentace – pozn.red.) jsem se cítil výborně.

Bylo těžké po dlouhé pauze nabrat kondici?

Problém to nebyl. I když se v Americe spíš než na posilovny nebo na běhy soustředí na hraní, po návratu ze zámoří jsem měl týden volno a potom trénoval individuálně pod tátou. Takže jsem měl céres a fyzicky se cítím výborně. (smích)

Jak vypadal trénink s tátou?

Chodili jsme s Kubou Brabencem. Protože posilovny tehdy byly zavřené, většinou jsme na poli běhali různé vzdálenosti. Bylo to náročné, ale aspoň jsme potom byli připraveni na hlavní přípravu s týmem.

Takže to s otcem bylo drsné?

Je to potřeba. Díky tomu jsme pak nezažívali takový šok při společné přípravě.

Žádné úlevy v tréninku jste od svého otce neměl?

Nikdy bych si nedovolil odmlouvat. Když jsem si to ještě jako malý párkrát zkusil, táta mě několikrát vyhodil i ze zápasu. Odmalička jsem zvyklý ho respektovat.

Jste nachystaný na případné poznámky od lidí, že jste v jednom týmu se svým otcem?

Na to jsem byl připravovaný celý svůj život. Jestli má někdo potřebu do toho pořád rýpat, je mi to už docela jedno. Kdo nás zná, ví, že žádné úlevy se z tátovy strany nedočkám. Naopak, vždycky měl na mě větší nároky než na ostatní. Jak už jsem říkal, budeme mít vztah hráč – trenér.

Čím vás obohatily tři roky v zámoří?

Daly mi hrozně moc. Když jsem tam odcházel, byl jsem malý vyklepaný chlapec a vrátil jsem se jako chlap. Naučil jsem se jazyk, umím výborně anglicky. Vyrostl jsem i po hokejové stránce. Přece jen je tam v každém týmu dvacet draftovaných kluků, což v Česku nezažijete. Úroveň hokeje byla zkrátka trošku jiná než v Evropě. I když jsem střídal kluby, dalo mi angažmá v zámoří hodně.

Za oceán se určitě jednou chcete vrátit už jako hráč NHL…

Určitě. Draft se odsouvá, takže to teď neřeším. Mrzí mě, jak skončila sezona našeho týmu Kamloops, protože jsme měli našlápnuto na zisk titulu. Díky tomu bychom se dostali ještě víc do pozornosti skautů. Bohužel to dopadlo, jak všichni víme. Teď se hlavně soustředím, ať zvládnu skok do dospělého hokeje. Chci v Brně zase něco vyhrát.

Prohlásil jste, že jste v sobě v zámoří objevil svini, jak jste to myslel?

Když jsem byl v Kelowně, hodně mi vyčítali, že jsem hrál evropskou vychcanou, jen s hokejkou a nechtěl to řezat. Druhý rok jsem měl na konci sezony v posledních zápasech dvě bitky. Když jsem potom přešel do Farga, což byla kvalitativně trochu horší liga, tak jsem si tam jako hráč z lepší soutěže dovoloval. Začal jsem hrát styl, co po mně chtěli. Sekal jsem mimo hru, provokoval, a to jsem se cítil nejlíp. Něco na tom bude.

Jak vnímáte, že Kometa vstoupí do nové sezony omlazená?

Je to koloběh, který se děje všude na světě, i v NHL. Podle mě se náš tým doplnil hodně kvalitně. Někteří zkušení hráči zůstali a na nás mladých je, abychom do toho přidali drajv.

Přeje současná doba mladým hokejistům?

Doufám, že ano. Juniorský šampionát byl hodně sledovaný. Dostali jsme tedy po něm velký céres, hlavně pan Antoš (Milan Antoš – televizní expert – pozn. red.) se do nás pustil v televizi až moc, možná až zbytečně. Když je teď uzavřená liga, věřím, že hodně týmů dá šanci mladým, jako se to děje třeba ve Švédsku nebo Finsku.