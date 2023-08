Přestože už po pěti minutách vedli hokejisté Komety o dvě branky, na vítězství v přípravném utkání na ledě Českých Budějovic nedosáhli. Motor v úterý večer zdolal Brňany 5:3.

Po dobré práci Lukáše Vopelky (vlevo v bílém) a Josefa Koláčka na brněnském brankovišti končí kotouč podruhé v kleci Štěpána Lukeše. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Domácí nasadili až na zraněného Vráblíka aktuálně nejsilnější možnou sestavu, oproti tomu exbudějovičtí trenéři Komety Patrik Martinec s Jaroslavem Modrým nechali některé své opory odpočívat.

Jihočeši doslova prospali vstup do utkání a po pouhých jednatřiceti vteřinách inkasovali, když zůstal před jejich brankou nekrytý Kollár, bez problémů si položil Hrachovinu a bekhendem otevřel skóre. V páté minutě to bylo dokonce už 0:2, když domácího gólmana prostřelil v přesilovce střelou z voleje na jihu Čech dobře známý obránce Gazda.

Pak se naštěstí Motor probral a ještě do přestávky bylo vyrovnáno. Nejprve se po ideální Simonově přihrávce trefil do horního růžku Lukešovy klece Hovorka a poté doslova procpal kotouč za záda brněnského gólmana Vopelka.

Druhá třetina se hrála prakticky výlučně podle českobudějovických not. Jenže do vedení šel znovu soupeř, když po ojedinělé akci zamířil do horního růžku Kollár. Jihočeši naštěstí záhy odpověděli stejnou mincí. Po Harrisově přistrčení se báječně do puku opřel Doudera a vyrovnal na 3:3.

V závěru druhého dějství se Motor poprvé v utkání dostal do vedení, když za Lukešova záda propadla nenápadná střela Gulašiho od modré.

Také ve třetí třetině byli domácí lepší a podařilo se jim odskočit na dvoubrankový rozdíl dokonce ve vlastním oslabení. Po výborné Ordošově akci se pod horní tyčku trefil Harris a upravil na konečných 5:3.

České Budějovice - Kometa Brno 5:3

Třetiny: 2:2, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 9. Hovorka (Simon), 12. Vopelka (M. Beránek, Koláček), 35. M. Doudera (Harris), 38. Gulaši (Simon, Harris), 52. Harris (Ordoš) – 1. Kollár (Kr. Pospíšil), 5. Gazda (Kaňák, A. Zbořil), 33. Kollár (Kohout). Vyloučení: 2:2, využití: 0:1, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: L. Květoň, Kosnar – Zíka, Malý. 2730.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Štencel, Kachyňa – Gulaš, Pech, Kubík – Simon, Harris, Ordoš – Valský, M. Hanzl, F. Přikryl – Koláček, Vopelka, M. Beránek, od 39. navíc Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Kometa: Lukeš (Kavan) – Lintuniemi, Zahradníček, Ďaloga, Ščotka, Gazda, Káňa – Pospíšil, Kollár, Kohout – Okál, Zbořil, Kratochvíl – Zaťovič (C), Vincour (A), Jenyš – Boltvan, Rakus, Chludil. Trenér: Patrik Martinec.