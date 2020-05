Zklamání přetavil ve Švýcarsku ve svůj nejlepší počin v národním týmu. Tehdy osmadvacetiletý útočník Vsetína zaznamenal v devíti zápasech šampionátu devět bodů za šest gólů a tři asistence a v produktivitě turnaje zaujal páté místo. „Chtěl jsem ukázat, že hokej umím. Předtím jsem si prožil takové mini zklamání a tohle byla dobrá příležitost,“ uvedl současný asistent kouče brněnské Komety.

Ten rok zafungovala na šampionátu především jeho chemie s klubovým parťákem ze Vsetína Jiřím Dopitou. „Pokračovali jsme v tom, co jsme hráli v klubu. Taky nám přálo štěstí, že to tam padalo,“ líčil Bělohlav, jenž měl tehdy za sebou svou první mistrovskou sezonu ve Vsetíně, s nímž vybojoval ještě další dva tituly.

Přesto nebo právě proto, že se šampionát konal nedlouho po Naganu, budili čeští reprezentanti i ve Švýcarsku velkou pozornost. A to taky díky relativně snadné dostupnosti pořadatelských měst Basileje a Curychu z České republiky. „Lidi nás poznávali v kavárnách a díky spoustě našich fanoušků to pro nás bylo jako domácí mistrovství,“ podotkla tehdejší opora reprezentace.

Národní tým bavil v alpské zemi záživným ofenzivním hokejem. Narazil až v semifinále na Finsko. Nakonec si stejně jako z turnaje o rok dřív odvezl bronz. „Mohli jsme dokázat víc, ale na druhou stranu, když dovezete medaili, vždycky je to parádní. Celkově se mi turnaj líbil. Hrálo se ve skvělé zemi a bylo to fajn,“ vzpomenul Bělohlav.

Ačkoliv to sám v té době mohl jen stěží tušit, působivé vystoupení na turnaji v Basileji a Curychu bylo to poslední, co na mistrovství světa v kariéře předvedl. V dalších letech už se v mimořádné konkurenci zlaté generace na šampionát znovu nepodíval. „Snažil jsem se propracovat i na další turnaje. I když jsem měl také potom dobré sezony, už mě trenéři nevzali. Vždycky se pak ovšem ukázalo, že dokázali sestavit kvalitní mančaft,“ uznal v současnosti padesátiletý kouč.

Zatímco většina jeho parťáků z reprezentace se dokázala postupně prodrat do nablýskaných arén NHL, Bělohlav si zkusil jediné zahraniční angažmá v ruské Togliatti, kde vydržel jen deset zápasů. Kariéru ukončil před osmi roky v Kladně a Písku. Šampionáty tak patří k vrcholům jeho kariéry. „Byla to hezká doba pro český hokej. Celkově vždy, když se koná mistrovství, rád si zavzpomínám. Když to jde, vezmu si dovolenou a na turnaj osobně vyrazím,“ doplnil Bělohlav.