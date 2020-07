Po deseti letech se vrací do České republiky. Rakouský útočník totiž teenagerovské roky strávil v Českých Budějovicích a Znojmě, kde dokonce maturoval. „Česko mám rád. Je tu dobré jídlo a pivo a také fajn lidi. Navíc mi vyhovuje, že Morava je blízko Vídně,“ zmiňuje Schneider.

Co už jste v Brně stačil poznat?

Hodně se mi tady líbí. Věděl jsem, že Brno je pěkné a velké město. V centru to vypadá skoro jako ve Vídni. Máte tu dobré restaurace. Hodně se nám tady s přítelkyní líbí.

Už jste se zabydlel?

Stěhuju si teď postupně věci, ale mám malé auto, tak je to na dýl. (smích) Zatím jsem se třikrát otáčel do Rakouska a ještě dvakrát nebo třikrát se musím otočit, abych dostěhoval všechny věci. Hranice už naštěstí projedu bez problémů.

Jak vás přijali v kabině?

V pohodě, kluci jsou na mě strašně hodní. Musím jen potrénovat češtinu, naposledy jsem mluvil česky před lety, takže to mám na začátku náročné. Když se ale bavím s klukama, postupně se do toho dostávám. Zatím jsem byl s týmem jen dvakrát v posilovně, jinak se připravuju individuálně. Nezahrál jsem si s klukama radši ani fotbal. Ještě jsem neměl doladěnou pojistku, tak jsem radši vynechal, kdyby se náhodou něco stalo.

Jak vzpomínáte na mládežnická léta ve Znojmě a Českých Budějovicích?

Tato etapa se mi líbila. Česko mám rád. Když jsem maturoval, uměl jsem česky daleko líp, hodně jsem zapomněl. Teď už bych určitě písemnou maturitu nezvládl. (smích)

Proč jste se rozhodl pro Brno?

Libor Zábranský má za cíl vyhrát titul, Kometa ho chce každý rok. Pro mě je nejdůležitější hrát za tým s těmito ambicemi. Kometa může být každý rok mistr. Víme, že to bude hrozně těžké, konkurence je obrovská, ale cíl máme jasný. Další důležitá věc je, že to je odsud blízko do Vídně. Přítelkyně ještě nemluví dobře česky, takže je to jednodušší, že se dá kdykoliv dostat do Rakouska.

Co očekáváte od české extraligy?

Jde o velice dobrou ligu podobnou švýcarské. Hraje se rychlý hokej a trošku víc do těla, což se mi líbí. Těším se hodně, protože jde o jednu z nejlepších soutěží v Evropě.

Jak vypadá vaše letní příprava?

Kvůli koronaviru jsem se připravoval samostatně. Mám na to kouče, který mi vypracoval individuální plán. Trénoval jsem od předčasného konce sezony a až minulý týden jsem odjel na dovolenou do Chorvatska. Hodně mi pomohlo, že jsem mohl chodit do posilovny i v době, kdy byly kvůli koronaviru všechny zavřené. Dostal jsem se do jedné díky tomu, že soused od přítelkyně má posilovnu a pustil mě tam. Uvítal jsem to zvlášť proto, že už jsem nevěděl, jak dál doma cvičit. Už se těším na led.

Kde se na něj teď v červenci dostanete?

Ve Villachu ho máme k dispozici. Sejdeme se tam různí hráči ze Švýcarska nebo rakouské ligy, Hodně se těším. Na led chodím opravdu rád i v létě.