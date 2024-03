Před závěrečným kolem mají udržení čtvrtého místa, s tím spojený přímý postup do čtvrtfinále play-off, hokejisté Komety Brno ve svých rukách.

Tři body si z ledu nebezpečného Liberce (v modrém) v předposledním kole základní části extraligy přivezli hokejisté Komety Brno (v bílém). | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Předposlední 51. kolo měla v pátečním podvečeru na programu extraliga ledního hokeje. Hráči Komety Brno se představili v přímém souboji na ledě Liberce, odkud si přivezli veledůležité tři body za výhru 6:4.

Brněnští hokejisté nemohli do utkání na severu Čech vstoupit lépe. Už po jedenácti minutách vedli po trefách Zaťoviče a Kollára 2:0. Jenže hned zkraje druhé třetiny se to samé povedlo i domácím a začínalo se odznova. Do konce prostřední části se každý z týmů trefil ještě jednou – 3:3.

Jako rozhodující se ukázala závěrečná desetiminutovka. Marcinko a Moses během dvou minut naklonili misky vah na stranu Komety. Už za tři minuty Hawryluk korigoval, ale výhru už si hosté vzít nenechali. Domácí celek zkusil hru bez brankáře, ale Flek do prázdné svatyně Bílých Tygrů pečetil zisk tří bodů – 4:6

V nedělním závěrečném kole základní části doma Kometa od 16.30 přivítá druhý Třinec. Pokud zvítězí za tři body, nemusí se ohlížet na výsledky konkurentů a zajistí si účast ve čtvrtfinále play-off.

HOKEJOVÁ EXTRALIGA - 51. KOLO

LIBEREC – KOMETA BRNO 4:6

Branky a nahrávky: 21. A. Najman (Flynn, Rychlovský), 26. Rychlovský (A. Najman), 40. Filippi (Flynn, Melancon), 57. Hawryluk (A. Najman) – 7. Zaťovič (Cingel), 11. Kollár (Pospíšil), 30. Moses (Kollár), 52. Marcinko (Cingel, Zbořil), 54. Moses, 59. Flek. Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka, Moro, Holland, Kaňák, Osburn – Zaťovič, Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko, Kos – Okál, Zbořil, Kohout.

Další výsledky 51. kola: Třinec – Pardubice 4:3 sn, K. Vary – Sparta 5:1, Č. Budějovice – Kladno 5:3, Ml. Boleslav – Olomouc 2:0, Litvínov – Vítkovice 5:4, Hr. Králové – Plzeň 3:1.

1. Pardubice 51 32 9 5 5 196:112 118

2. Sparta Praha 51 31 6 3 11 170:118 108

3. Třinec 51 25 9 5 12 169:129 97

4. BRNO 51 21 8 5 17 157:137 84

5. Č. Budějovice 51 23 2 10 16 145:142 83

6. Litvínov 51 23 4 4 20 159:162 81

7. Liberec 51 23 3 4 21 168:162 79

8. Hr. Králové 51 16 7 11 17 133:136 73

9. Vítkovice 51 18 5 7 21 131:136 71

10. Olomouc 51 16 7 5 23 120:151 67

11. Karlovy Vary 51 13 8 3 27 124:145 58

12. Plzeň 51 14 6 4 27 127:149 58

13. Ml. Boleslav 51 12 6 6 27 105:152 54

14. Kladno 51 7 4 10 30 119:192 39

Program 52. kola (neděle v 16.30): Olomouc – Litvínov, Sparta Praha – Mladá Boleslav, Vítkovice – Hradec Králové, KOMETA BRNO – Třinec, Kladno – Karlovy Vary, Pardubice – České Budějovice, Plzeň – Liberec.