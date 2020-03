Hokejisté Komety zůstávají v časech koronaviru doma, fanoušky baví sociální sítě

V pondělí se měli hokejisté Komety sejít s vedením a trenéry, aby se domluvili, co bude v následujících dnech, týdnech či měsících. „S hráči jsme se ale nesešli kvůli nařízené karanténě. Je to nyní takové hektické, takže nevíme, co bude dál. Vždyť v Olomouckém kraji uzavírali vesnice. Doba je aktuálně šílená. Kluci jsou momentálně s rodinami doma a naštěstí nikomu nic není,“ poznamenal vedoucí sportovního úseku Komety Jaroslav Medlík.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

V aktuální sezoně extraligy se již žádný zápas neodehraje. Jenže kluby mají podepsané s hráči smlouvy do konce dubna. Proto se nabízí otázka, co se nyní bude dít? Nová ohniska koronaviru v Předklášteří a Tišnově: pětičlenná rodina je v izolaci Přečíst článek › V Třinci na tohle odpověď znají. „Vzhledem k současné situaci teď budou mít všichni individuální tréninkový plán. Zatím bych tu otázku nechal otevřenou. Jisté je to, že sezona je u konce. Nezbývá než si počkat na další pokyny řídících orgánů země,“ podotkl sportovní manažer třineckých Ocelářů Jan Peterek. Florbalový konec sezony v Brně: v klubech vládne pochopení i smutek Přečíst článek › Kometa sice ještě oficiální stanovisko nevydala, ale dá se očekávat, že bude podobné jako u dalších klubů, tedy že se kádr rozpustí a hráči se budou chystat na další sezonu. A přitom můžou podstoupit výzvu Bílých Tygrů z Liberec, kteří na svém profilu na Instagramu zveřejnili: sezona sice skončila, ale trénovat na další už se může nyní. Každý den po dobu vyhlášené karantény udělejte padesát dřepů, třicet kliků a třicet sed lehů. Zbrojovka kvůli karanténě netrénuje, mládež má individuální plány Přečíst článek › To Montreal Canadiens z nejlepší hokejové ligy na světe na to šel jinak. NHL je sice přerušena, přesto jste mohli v neděli sledovat živé vysílání z jeho zápasu proti Anaheimu na Twitteru. Bývalý klub centra Komety Tomáše Plekance totiž vyzval Kačery na souboj v hokejovém simulátoru NHL 20 na PlayStationu. Z vítězství 3:1 se nakonec radoval Montreal. Právě sociální sítě jsou nyní místem, kde lze pravidelně sledovat sportovce, kteří ještě nedávno zápolili na televizních obrazovkách v soutěžních zápasech. Teď na Twitteru, Facebooku či Instagramu nabádají ke zvýšené opatrnosti kvůli šíření nákazy koronavirem. Aukce vynesla 1 865 880 korun Projekt Legenda legendám, který vychází z vize majitele a hlavního kouče Komety Libora Zábranského, dospěl do svého finiše. Založený byl s mottem pomáhat a jak se znovu ukázalo, když jde o dobrou věc, fanouškům ledního hokeje to rozhodně není lhostejné. Do projektu se zapojilo pětatřicet týmů z českých soutěží, které odehrály na přelomu ledna a února první třetinu zápasu s podobiznou legendy svého klubu na dresu. A právě tyto dresy se posléze dražily v aukci. Vybrala se neuvěřitelná částka 1 865 880 korun. Celá hokejová veřejnost vzdala hold významným osobnostem v čele s Ivanem Hlinkou, patronem projektu. A na Nadační fond, který je zřízen na počet ikony českého hokeje, poputuje celkový výtěžek všech aukcí hraných dresů. Nošení roušek? Cool a sexy, vyzývají. Poznáte sebe nebo vaše známé na fotkách? Přečíst článek › Kometa si za svou legendu vybrala Vlastimila Bubníka a dražba dresů z utkání s Litvínovem nakonec vynesla největší výtěžek ze všech utkání – 283 926 korun. Brněnský klub to uvedl na svých stránkách.

