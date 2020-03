Třeba hokejový Hradec Králové na základě klauzule ve smlouvě rozdával výpovědi. „Neznám konkrétní důvody klubů, které to udělaly, ale my o tom tedy neuvažujeme,“ ubezpečil vedoucí sportovního úseku Komety Jaroslav Medlík.

Jenže něco se s touhle situací dělat musí. A proto se hráči brněnského celku včera sešli s vedením, kde současné dění rozebírali. Výsledek? Hráči Brna vyjádřili ke klubu solidaritu. „Chápeme situaci, která ve světě nastala. S Liborem Zábranským (majitelem a hlavním trenérem – pozn. red.) jsme se domluvili, že my, hráči, uděláme krok zpátky a vrátíme klubu to, jak se o nás celou dobu staral. Udělali jsme finanční ústupek s tím, že klubu chceme pomoct. Jak pomáhal celou dobou nám, tak my mu to teď chceme tímto způsobem vrátit,“ vysvětlil brněnský pilíř sestavy Ondřej Němec pro klubový web.

Zábranský nikoho v současné době nevyhodil, i když by podle klauzule ve smlouvě mohl. Na tohle by ale nikdy nepřistoupil, což potvrdil v obsáhlém rozhovoru na webu Komety, kdy zavzpomínal na doby, kdy hrával za Spartu a byl zraněný. Pražský klub se k němu tehdy nezachoval úplně fér. Proto se ke svým hráčům neobrací zády a pomáhá jim.

Ti mu to pak oplácí, jako třeba nyní. „Sport prožívá těžké období. S Liborem jsme si nastavili mechanismus, jak to společně zvládnout. Jsou tam finanční ústupky ze strany hráčů, aby to fungovalo a Kometa přežila bez potíží. Věřím, že se v září všichni sejdeme a bude to šlapat,“ podotkl brněnský kapitán Martin Zaťovič.

A jak vůbec nyní tráví dny? „Jsem doma s dětmi. Občas vyběhneme na pole, vyjedeme na kolo. Ale jinak toho moc dělat nemůžeme. Mám výhodu, že mám dům, takže můžeme trávit čas venku na zahradě. Kdybych měl doma školáky, bude to asi brutální. Ještěže jsou moje děti malé,“ smál se Zaťovič.

Ten se tak nedočkal třaskavé série ve čtvrtfinále play-off, ve které měla Kometa poměřit síly se Spartou. Ale třeba se dočká v příští sezoně. Kdo ví? Jedno je ale jisté, i v téhle krizové situaci o zaměstnání nepřijde, což nemůžou říkat všichni.

Protože třeba Chomutov propustil všechny hráče, kterým bylo víc jak dvaadvacet let. Ti jsou tak nyní bez zaměstnání, bez příjmu a hlásí se na úřadu práce.