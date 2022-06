Trenérem je dlouholetý hráč Komety Michal Konečný, který se do Vyškova přesouvá z Havlíčkova Brodu. Jeho asistentem je Igor Apostolidis. Ten to ve Vyškově velmi dobře zná, na zdejším zimáku před dvěma roky vedl v krajské lize tým Březiny, který tam měl na dvě sezony domácí prostředí. Oba už sledují své nové svěřence i na ledě.

„Trénujeme jednou týdně na ledě, což je ve druhé lize v tomto období taková malá rarita. Schází se nás vždycky kolem sedmnáct lidí. Máme už nějaké své kmenové hráče, tedy kluky, kteří přišli z Hodonína. Ti ostatní jsou, řekl bych v hledáčku, zkoušíme je. Kádr budeme dávat dohromady postupně. Ty hlavní posly přijdou až do oficiální letní přípravy,“ upřesnil Konečný.

Do soutěže by chtěl mít věkově vyvážený tým, ale upozorňuje, že převažovat bude mládí. Počítá se totiž s užší spoluprácí se Zlínem a s Kometou Brno. Kluci, kteří se nedostanou do kádrů áček by měli jezdit do Vyškova, který je v tomto směru téměř ideálně položený.

„Nejdůležitější bude vybrat ty správné kluky nejen po hokejové, ale i povahové stránce. Tahle soutěž totiž už sama o sobě není jednoduchá. Já tomu říkám, že pro kluky je to nezaplacená dřina. A dobře vím, o čem hovořím. Na této úrovni se trenérsky pohybuju od působení v Břeclavi zhruba jedenáct dvanáct let. Trénuje se každý všední den, zápasy jsou středa – sobota, takže volno mají kluci jen v neděli. A samozřejmě všichni mají svá civilní zaměstnání nebo jsou to studenti. Takže druhá liga je opravdu neskutečně náročná,“ zdůraznil zkušený kouč.

Podle jeho slov bude mít klub ve Vyškově zázemí odpovídající třetí nejvyšší soutěži a srovnatelné s podmínkami ostatních účastníků.

„Výhodou je, že zimák je nový. Některé věci se ještě postupně doladí, ale budeme chtít hráčům připravit co nejlepší podmínky. Je třeba vidět, že tu budou převážně kluci, pro které by tady měl být jakýsi odrazový můstek do vyšších soutěží, aby tady ukázali, že na to mají,“ připomněl Konečný.

Vyškov se tedy po letech může těšit na kvalitní hokej. Byť trenér pro premiérovou sezonu počítá spíše s bojem o záchranu.

„Na stanovování si nějakých cílů je samozřejmě dost času. Navíc si myslím, že v příští sezoně bude úroveň třetích lig hodně nahoru. Spadlo sem Ústí nad Labem, Benátky, Havířov, Znojmo ji bude hrát s profi týmem. To bude mimořádná konkurence. U nás bude důležité, jak se nakonec podaří mužstvo sestavit. A to je do značné míry i o penězích… V každém případě to tady je o dlouhodobější práci. Hokej se tady hrál, má tu tradici, a věřím že se tady bude rozvíjet,“ je přesvědčený sedmapadesátiletý hokejový mistr extraligy.

První příležitost vidět své nové reprenzentanty budou mít vyškovští holejoví fanoušci 9. srpna, kdy se HC Vyškov střetne v prvním přípravném utkání s rovněž druholigovým Hodonínem.