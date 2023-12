Ani po jihomoravském derby s Vyškovem se hokejistům brněnské Techniky nepodařilo odpoutat se z posledního místa východní skupiny II. ligy. Nováček prohrál vysoko 0:6.

Hokej II. liga Technika Brno - Vyškov 0:6. | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

S loňským semifinalistou a aktuálně druhým týmem pořadí hráli studenti vyrovnanou partii jen v první třetině. Jenže bylo to dáno spíše častým vyloučením hostujících hráčů, kteří z prvních třinácti minut odseděli osm na trestné lavici. Navíc měli svěřenci trenéra Martina Stloukala trochu smůlu. V přesilovkách měli šance, které neproměnili a podle nepsaného sportovního zákona »nedáš – dostaneš« jim Vyškované dali nepříjemný gól do »šatny«, když na něj domácí hráči v podstatě nešťastně namazali sami. Porážku, byť nakonec vysokou, přijal Stloukal s nadhledem.

II. liga - východ:

Technika Hockey Brno

– Hokej Vyškov 0:6

Třetiny: 0:1, 0:3, 0:2. Branky (nahrávky): 19. Krejčiřík (Lehečka), 28. Krejčiřík (Komínek, Lehečka), 30. Komínek (Krejčiřík, Lehečka), 34. D. Štefka (Tomajko, Žižka), 42. Studený (Komínek, Lehečka), 48. Žižka (Sebera). Rozhodčí: Kohoutek – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 8:10. Využití: 0:3. Diváků: 110. Střely na branku: 31:34.

Technika: Šembera – K. Holík, Kališ, M. Dufek, Úlehla, P. Vašíček, Fajmon, Kubica, Fornál – Račický, Picka, Tomaník – Benýšek, Harmim, Pospíšil – Kaukič, Bartes, T. Pigl – Martinec, Staněk, M. Pigl. Trenér: Martin Stloukal. Vyškov: Synek – Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Hefka, Žižka – Lekeš, D. Štefka, Krejčiřík – Lehečka, D. Vašíček, Tomajko – Sebera, Komínek, Popelka.Trenér: Michal Konečný.

„Do zápasu jsme samozřejmě vstupovali s jinými ambicemi. Dokonce to v první třetině i vypadalo, že bychom asi mohli i něco uhrát. Měli jsme tam jednu dvě gólovky, které jsme neproměnili a pak jsme dostali laciný gól po individuální chybě, když jsme puk nedostali ze třetiny. A od té druhé třetiny se nám to prostě sesypalo. Řekl bych, že je to z naší strany tak trochu očekávané. Měníme systém hry a teď hodně trénujeme, protože doháníme tréninkové manko. Ano, čekal jsem lepší výsledek, to se přiznám, ale toto mužstvo momentálně asi na víc nemá,“ komentoval v pořadí už čtrnáctou prohru.

Ve druhé třetině drželi domácí jakous takous hodnotu a svých akcií až do deváté minuty, kdy hosté po kombinaci poprvé využili přesilovku. Poté v nich skórovali ještě dvakrát. Ve druhé části byli výrazně lepší a utkání také třemi góly během šesti minut rozhodli.

„Před Vyškovem musím smeknout, hrají opravdu velmi dobře. V tom svém systému jsou hráči doslova rutinéři, je vidět, že oni si důležité prostory hlídají a v důležitých chvílích prostě ví, kdy a kde mají zabrat. My máme velice mladé mužstvo, jsou tam vlastně jen tři starší zkušenější hráči, ostatní se to v podstatě učí,“ ocenil soupeře lodivod Techniky.

Možnou a očekávanou snahu Brňanů s výsledkem v poslední třetině ještě něco udělat uťal vlastně už konec druhé. Tři vteřiny před jejím koncem usedli na »hanbu« domácí Lukáš Kaulič a Nesim Harmin. Ve třech proti pěti se pak v poslední části domácí ubránili jen minutu. V polovině třetiny zvýšil vyškovský kapitán a veterán Tomáš Žižka na 6:0 a se spoluhráči se pak už víceméně zaměřili na dohrání zápasu. Jeho závěr bohužel pokazily zbytečné potyčky, takže to skončilo nervózně a s plně obsazenými oběma trestnými lavicemi.

„Pokud mám z naší strany najít nějaká pozitiva, tak určitě to, že mužstvo dávalo najevo, že ví, že mu to nejde, a chtělo s tím něco udělat. Horší by bylo, kdyby kluci měli svěšené hlavy a nikdo nechtěl jít na led. V posledních zápasech jsme začali bruslit trochu líp, ale chybí nám pořád ta síla, ty osobní souboje jsou na můj vkus špatné. Ty dobře zvládají třeba Dufek, Úlehla nebo Benýšek, většině ostatních se do nich moc nechce, protože nemají nacvičeno v posilovně. Tohle musíme dohnat. Jak říkám jsou to mladí kluci a jestli v tom hokeji chtějí něco dokázat, tak se musí setsakramentsky srovnat a přehodnotit přístup,“ naznačil nejbližší úkoly týmu kouč Techniky.

Jedno kolo před koncem první poloviny soutěže má Technika na posledním místě jednobodovou ztrátu na jedenácté Valašské Meziříčí a osmibodovou na Velké Meziříčí. K dobru ale i odložený domácí zápas 20. kola s Opavou. V sobotu nastoupí na ledě devátého Šumperka a druhou polovinu studenti rozehrají právě se svým největším rivalem z chvostu tabulky Valašským Meziříčím na jeho ledě v sobotu 16. prosince.