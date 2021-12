Kdy jste se dozvěděl o nominaci? Před třemi týdny mně volal z Buffala Dominik Hašek, který mně to slavnostně oznámil. Dostal jsem instrukce ze svazu, jak to bude vypadat. Nikomu jsem ale o tom neříkal, protože člověk se nemá chlubit. Dozvěděl jsem se třeba, že od letoška dostanou ocenění speciální sako, kde budeme mít logo síně slávy a podšívku se jménem a číslem, s nímž jsme nastupovali. Dokonce kvůli tomu za mnou přijeli krejčí z Prahy.

Těšíte se na ceremonii?

Nejsem typ, co by si takové věci užíval. Jsem z nich docela rozpačitý, ale rozhodně si to užít chci. Máme po slavnosti v galerii Harfa v O2 areně, kde je Síň slávy, zamávat lidem na tribunách před zápasem Česko – Finsko, ale je otázka, jestli tam vzhledem k situaci nějací budou. Mně osobně by víc sedělo, kdyby se to uskutečnilo v Brně, kde mě lidi ještě jakžtakž znají. Skončil jsem před „sto roky“ a nejsem si jistý, jestli mě v Praze poznají.

Jaké jste měl ohlasy na nominaci?

Pobavila mě reakce Rudolfa Potsche, kde se ukázala jízlivost té naší staré party. Nominaci musí schválit žijící členové Síně slávy. A Ruda mně ještě předtím, než bylo rozhodnuto, volal, jestli mně to má schválit teď, nebo až in memoriam (smích).

Užijete si teď chvíle slávy. Na to asi vaše generace na rozdíl od současné nebyla zvyklá…

Byla taková doba, že hvězdy se nenosily. V novinách vyšly sestavy hráčů, kdo dal góly a pár řádků. Hodně jsme se znali s ostatními sportovci, protože jsme navštěvovali zápasy basketbalistů, volejbalistů a fotbalistů. Když jsme vyhráli titul, neexistovalo, že bychom slavili na náměstí…Vedení klubu nám zaplatilo večeři, dostali jsme vázu. Pro medaili jsme si museli skočit na sekretariát. To je nesrovnatelné, ale současným hochům tu slávu přeji. Když si vzpomenu, jak se slavil titul Komety na Zelném rynku… To bylo rodeo, pamatuju si, jak mi Alexandre Mallet jen říkal, že mu v Kanadě neuvěří, co zažil po titulu.

Na jaký moment své kariéry vzpomínáte nejraději?

Moc na ohlížení zpátky nejsem. Bylo to krásné, příjemné a nádherné, ale jiná kapitola života. Když se veteráni z Komety setkáme, konstatujeme, že to bylo hezké, ale nemá cenu se k tomu pořád vracet. Za mě jsou to všechny ty milníky kariéry.

Jaké myslíte?

Jako první přesun do Opavy, když jsem skončil v dorostu a došlo mně, že v Rudé hvězdě se do sestavy nedostanu, když se hrálo na čtyři beky a tam byly samé hvězdy. Jako osmnáctiletý jsem se odebral do Opavy, kde jsem pracoval i jako stavař, což jsem měl vystudované. Pak jsem šel na vojnu do Jihlavy a po dvou letech jsem se vrátil do Brna, když se naskytla šance. Trenér Jaroslav Pitner mě lanařil, ať zůstanu v Jihlavě, řekl jsem mu, že půjdu do Brna klidně pěšky, ale půjdu. Tak jen říkal, to jste vy Brňáci. A samozřejmě ta éra, kdy jsem byl u posledních pěti titulů. Víc jsme spali v jedné posteli se Zdeňkem Kepákem, než s manželkama (smích).

Zúčastnil jste se dvou světových šampionátů, z nichž máte stříbra. Jak na ně vzpomínáte?

Tehdy dominovali Rusáci. Porazit je bylo nad síly mančaftu, ale v roce 1965 v Tampere jsme s nimi hráli vyrovnaný zápas, ještě před koncem jsme prohrávali o jediný gól a nakonec to dopadlo 1:3. Další rok v Lublani jsme prohráli 1:7, ale porazili Kanadu i Ameriku a byli zase druzí. Že by na nás ale někdo čekal na letišti, to ne.

Je něco, čeho jste v kariéře nedosáhl a mrzí vás to?

Asi nic. Samozřejmě mě tehdy mrzelo, že jsem si nemohl zahrát venku. Měl jsem něco rozjednané ve Štýrském Hradci, ale nastal rok 1968 a všechny možnosti padly. Nikoho ven nepustili. O NHL se nikomu z nás ani nesnilo, vždyť tehdy ji hrálo jen šest mančaftů. Život šel dál a já si našel jiné uplatnění.

Stal jste se sportovním novinářem.

Táhlo mě to k novinám odjakživa. Jak se říkalo: Když jednou čichneš k tiskařské černi, už to máš na celý život. Až do důchodu jsem se věnoval novinařině a bavilo mě to. Nebylo to jednoduché, protože neexistovaly mobily a počítače a všechno se dělalo přes ústní komunikaci. Měl jsem výhodu, že jsem se k informacím z Komety dostával dřív než ostatní. Dodnes mě to baví a v Českém rozhlasu Brno komentuju hokejové dění.

Čím teď kromě toho žijete?

Naplňuje mě náš roční trpaslík, vnuk Vincent. To je radost a za chvíli začneme mydlit hokej. V létě je to chalupaření a samozřejmě rád chodím na Kometu, kde se scházíme s dědky z naší party. Na světě je krásně a musíme si ho užívat, zvlášť my, jimž táhne na devadesát.

Co říkáte na výkony Komety?

Zatím to bylo na houpačce, ale poslední dobou šel výkon nahoru. Trochu tomu pomohl příchod gólmana Sedláčka, který je zkušený. Když mužstvo cítí, že se má o koho opřít, taky se zvedá. Je radost dívat se na Petera Muellera, jeho nahrávku a střelu, je to velký profík. Měl smůlu, že ho v profi kariéře v zámoří zbrzdila zranění. Brno by potřebovalo tvůrčího beka, jako byli Krejčík, Zámorský nebo Král. Bylo nádherné, že se nedávno podařilo získat dva tituly a předehnali jsme Jihlavu. Starý Holík říkával, že je nikdy nepředeženeme, ale to se nedá tak brát. Nikdo si ale nemohl myslet, že teď budeme vyhrávat pořád. Dnes je soutěž daleko vyrovnanější než za nás, kdy mančafty s námi prohrávaly 0:2 už po přejetí hranice mezi Čechy a Moravou. Každý může porazit každého. Je dobře, že Libor Zábranský dává prostor mladým hráčům.