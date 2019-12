Pod hlavičkou klubu HLC Bulldogs Brno vystupoval ženský celek od roku 2000, pomyslná škatulata se tak rozhýbala po devatenácti letech. „Minulý rok jsme se rozhodly, že založíme vlastní klub a budeme si všechny záležitosti spravovat samy. Pod hlavičku Bulldogs historicky spadalo víc týmů, nakonec jsme ale zbyly jen my. Proto jsme se osamostatnily,“ vysvětluje manažerka a hráčka Michaela Kurtaničová.

S odtržením souvisela i změna názvu klubu. „Na Facebooku jsme vyzvaly fanoušky, aby psali návrhy. Z těch jsme vybraly pět až osm variant a hlasovaly. Nakonec vyhrály Valkýry,“ přibližuje třicetiletá útočnice. Mezi návrhy se sešly třeba i varianty Orcas Brno, Sirény Brno nebo v nadsázce taky HC Perioda.

Brněnské hráčky zároveň v úvodu sezony zahájily kampaň, prostřednictvím které chtějí vybrat peníze na výdaje související s ročníkem ve druhé nejvyšší soutěži. „Hokejová sezona je drahá. Kromě výdajů za pronájem ledů nebo odměny rozhodčím jsme platily taky nové dresy. Pracuju v marketingu, takže mě napadlo udělat kampaň, ve které nabídneme různé odměny,“ popisuje zkušená forvardka.

Na klubových stránkách tak Valkýry fanouškům nabízejí kromě oblečení s klubovým logem taky hokejové zážitky. Zájemci si můžou zaplatit třeba jízdu rolbou na domácím utkání nebo trénink na ledě s týmem. V nabídce je i exkluzivní rande s trenérem či hráčkou. „Zatím jsme prodali gólmanský trénink a jednou taky rande s hráčkou. Koupil ho někdo cizí, takže bude zajímavé, koho si na večeři vybere,“ směje se manažerka.

Valkyries Brno

- Domácí hala: Zimní stadion Kuřim

- Hrací den: sobota

- Příští domácí zápas: tuto sobotu 30. listopadu v 18.55 (poslední domácí utkání v tomto roce)

- Největší úspěchy v historii klubu: 3. místo na MČR (sezona 2005/2006, ještě pod hlavičkou Bulldogs Brno)

- Web s kampaní: www.podpor.zenskyhokejbrno.cz

Kampaň končí tuto sobotu. „Chceme, aby měli lidi do Vánoc odměny doma, takže první etapu ukončíme k poslednímu listopadu. Poté pošleme objednávku do výroby a domluvíme se s těmi, kteří koupili zážitkové věci. Zatím jsme vybraly přibližně deset tisíc,“ říká Kurtaničová.

Brněnský celek chce zároveň přilákat nové hráčky. Nezáleží přitom na věku, většina stávajícího kádru začala s hokejem v dospělosti. „Hokej mě vždycky lákal, ale v dětství jsem slýchala, že je to sport pro kluky, takže jsem se do dvanácti let věnovala krasobruslení. Potom jsem řadu let hrála florbal a až před pěti lety jsem si začala plnit dávný sen,“ popisuje osmadvacetiletá útočnice Jana Lišková.

Před započetím hokejové kariéry šest let brázdila extraligové palubovky v dresu florbalových Židenic. „Florbal mi strašně pomohl v taktických věcech, oba sporty jsou kombinační a tvořivé. Větší problém mi dělaly puk a hokejka. Puk je těžší než florbalový míček a hokejka zase delší, takže jsem se mockrát napíchla,“ říká s úsměvem nejproduktivnější hráčka týmu Lišková, která v dosavadních deseti zápasech zaznamenala třináct bodů za sedm gólů a šest asistencí.

Valkýry aktuálně drží čtvrtou příčku v moravské skupině první ligy. „V minulých letech jsme hrdě obsazovaly poslední místo. Spousta holek dělala první hokejové krůčky. Trvalo, než jsme hokej dostaly do nohou i rukou. Teď už na zápasy můžeme zvát fanoušky, konečně je na co se dívat. Náš hlavní cíl je ale bavit se sportem, který milujeme,“ dodává Lišková.