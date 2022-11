Víc než čtyři góly obdržela Kometa podruhé v sezoně, poprvé se jí to stalo hned ve druhém kole v půlce září, kdy padla 2:6 v Českých Budějovicích. „Na to, že jsme týden nehráli, se nemůžeme vymlouvat. Silné týmy to musí zvládat. Rozdíl byl ve všem, nebyl to náš zápas. Soupeř nás přehrál ve všech ohledech, i v bojovnosti. Hrozně jsme propadali, tolik přečíslení, co na nás bylo, jsme nedopustili snad za celou sezonu,“ kroutil hlavou autor jediné brněnské branky v zápase Jakub Flek.