„První zápas to byl i pro Znojmo, tak všichni čekali, co z toho bude. Nakonec jsme do toho vletěli ve velkém tempu a venku bylo teplo, šlo o docela únavný zápas. Bylo to podané jako charita na pomoc postiženým oblastem, takže od toho se vše odvíjelo,“ připomněl kapitán Brňanů Martin Zaťovič benefiční pozadí akce, jež měla pomoci obcím zasaženým tornádem.

Sám se na ledě spíše rozehrával. „Každý rok je to stejné, člověk se musí dostat do zápasového tempa, aby si navykl na pozice, kde se má pohybovat. To je něco, co nelze natrénovat. Opětovně to získáte jenom zápasem. První utkání tak bylo těžké, ale tak je to vždycky,“ pravil Zaťovič.

V elitním útoku nastoupil vedle tradičního parťáka Petra Holíka a také teprve šestnáctiletého Eduarda Šalého, jenž si odškrtl debut v prvním týmu Komety. „Je to mladý kluk, znám ho celou dobu, co jsem v klubu. Ukázal dobré věci, mohli jsme dát gól, když mi nahrával, ale já to bohužel špatně trefil. Má to před sebou, jen na sobě musí pracovat. Myslím, že z něj bude výborný útočník,“ vyzdvihl talentovaného spoluhráče šestatřicetiletý matador.

Kromě Šalého se v modro-bílých barvách představili také posily do obrany Marek Ďaloga s Vladimírem Rothem. „Jde o zkušené hráče, co mají něco za sebou. Sehrávají se s týmem, stále jsme teprve na začátku. Máme nového trenéra, takže si to všichni musí vyzkoušet a hra sednout. Zbývá nám ještě dost zápasů,“ přidal.

Jiří Kalous převzal Kometu letos na jaře poté, co se ze střídačky stáhl majitel Libor Zábranský. Letní příprava je tak v klubu jeho premiérou. „Změna to zatím není tak markantní. Taktika je podobná, je tu jen pár věcí, co chce trenér hrát jinak. Třeba různé signály. Každý hráč si musí zvyknout, to je zkrátka hokejový život,“ podotkl Zaťovič.

Toho po ročníku svázaném protipandemickými opatřeními nadchl návrat diváků na tribuny. Ve Znojmě jich bylo 1750. „Je to úplně super, stal se z toho najednou zcela jiný sport. Člověk byl proti Znojmu až překvapený, jaký udělali hluk. Najednou jsme se neslyšeli a nemohli si nic říct. Byl to po roce zase zážitek a doufám, že to tak bude pokračovat,“ vyzdvihl zkušený forvard.

Přízeň fanoušků má ale někdy i své stinné stránky. Úvodní klání s Třebíčí skončilo kvůli špatné viditelnosti předčasně, jelikož příznivci v aréně odpálili pyrotechniku. „Objevit se to nemělo, zápas se konal v uzavřených prostorách. Je to škoda a taková kaňka na tom všem, ale diváci na stadion určitě patří,“ dodal Zaťovič.

Kometu čeká další přípravné utkání ve čtvrtek, kdy se na domácím ledě střetne s Třincem. Začátek je v šest hodin večer.

JAROSLAV GALBA