Tedy ve stejné fázi soutěže, v níž skončila letos i Dukla, z níž v říjnu neodcházel zrovna v nejlepším. „Trošku dramatické to bylo,“ netají Jindřich Habermann. „Ale bylo to spíše věcí manažerů. Vše se nakonec vyřešilo. Já jsem v podstatě jen odevzdal věci a druhý nebo třetí den jsem jel na Kometu.“

Jindřich Habermann

11. ledna 2006, Jihlava

hokejový útočník, HC Kometa Brno

sezona 2022/2023

základní část

Dukla Jihlava - 6 utkání, 3 góly,

3 asistence

Kometa Brno - 26 utkání, 20 gólů, 17 asistencí

play-off

Kometa Brno - 2 utkání, 1 gól, 1 asistence

Poznámka: nejproduktivnější hráč Komety v sezoně

vzájemné zápasy v sezoně

Jihlava - Kometa 1:4 (0 bodů)

Kometa - Jihlava 3:1 (1+1)

Jihlavský rodák se tak vyhnul i nepříjemnému dojíždění Dukláků na tréninky a zápasy po kraji. Byť si ho zkraje sezony také zažil. „My jsme už od letní přípravy jezdili trénovat do Humpolce. A stihl jsem prvních asi šest zápasů za Jihlavu, z nichž některé se hrály v Humpolci,“ ohlíží se sedmnáctiletý útočník. „Klukům jsem to věčné dojíždění v sezoně opravdu nezáviděl. Připouštím, že to byl jeden z důvodů mého odchodu.“

Vývoj soutěže tomu chtěl, že se Habermann s Kometou v sezoně dvakrát střetl i s mateřskou Duklou. „Bylo to ohromně zvláštní, protože jsem dosud nikde jinde než v Dukle nehrál. S klukama jsme si před zápasem dělali ze sebe srandu. Při zápase už to ale tolik nevnímáte.“

Kometě se proti Dukle dařilo. Vyhrála oba vzájemné zápasy, Habermann si v nich připsal jeden gól a jednu asistenci.

Tedy dva kanadské body, které rovněž přispěly k jeho pozici nejproduktivnějšího hráče brněnského dorostu. „Dá se říci, že mi sezona vyšla,“ těší Habermanna, jehož začátky v Kometě nebyly jednoduché. „Začínal jsem v nižších lajnách, ale docela rychle jsem se dostal do prvního útoku. Když si tohle všechno sedlo, pak se to rozjelo a jsem za to rád.“

Zdroj: HC Dukla JihlavaMezi mužskými týmy Komety a Dukly je rozdíl jedné soutěže, ale dorost i junioři jsou v obou klubech extraligoví. Přesto porovnání obou klubů vychází Habermannovi o něco lépe pro nynější působiště: „Myslím si, že Kometa má lepší materiální zabezpečení. Je to určitě ekonomicky silnější klub než Dukla. Ale vzhledem k tomu, že mají oba kluby akademii, tak v mládeži nebude takový rozdil jako v A týmu.“

Rozdíly naopak našel v tréninku. „Ještě jsem v Brně neměl letní přípravu, takže nemohu tolik srovnávat. To mě teprve čeká. V Kometě je to ale celkově zaměřené na posilovnu. V Jihlavě jsme více běhali. V Brně když jdeme běhat, tak je to spíš jen do sprintu,“ porovnává.

Dukla má výraznou věrnou základnu fanoušků, čímž je pověstná i Kometa. „Fanoušci Komety jsou vyhlášení. Hokejem určitě žije celé město. Dokážou udělat na zápasech super atmosféru. Řekl bych, že jednu z nejlepších u nás,“ pochvaluje si Habermann s tím, že přízeň věrných fandů zažil i na vlastní kůži. „Chodí na nás dost diváků. Dvakrát byl dokonce na našem zápase i kotel Komety. Fandili, bubnovali… To byl super zážitek.“

Čistě hypoteticky by mohl další netradiční moment prožít již brzy. Kometa dlouhodobě spolupracuje s Horáckou Slavií Třebíč. A mladí brněnští hráči se chodí adaptovat na mužský hokej právě do Třebíče. Co by říkal v příští sezoně na derby s Jihlavou v dresu Horáků? „To by bylo určitě hodně zajímavé. Protože si pamatuji, když jsem se začal chodit dívat na áčko Dukly, že zápasy s Třebíčí byly vždycky masakr,“ směje se Habermann. „Mělo by to pro mě slušný náboj. Jinak takové hostování je pro mladé hráče hodně dobrá možnost vyzkoušet si chlapský hokej. Navíc Třebíč hrála letos hodně nahoře. Spolupráce Komety s Třebíčí je pro hráče super.“

Nyní je však na programu především škola, Jindřich přešel do Brna na Obchodní akademii Eldo, a poté zmíněná letní příprava. V ní by mohl kvalitně trénovat na kole. Starší bratr Richard, mimochodem také bývalý hokejista Dukly a Liberce, je velmi dobrým cyklistou a závodníkem pražské Sparty. „Uvidíme podle času. Ale kolo je super příprava. Takže se budu snažit si s ním vyjet,“ připouští mladší z bratrů.

Byť jeden působí v pražském a druhý v brněnském klubu, výjezd by se nejspíše uskutečnil někde na Vysočině, kde oba nadále žijí a ke které mají kladný vztah.

Stejně jako k Dukle, byť již Jindřich přiznal, že odchod nebyl jednoduchý: „Jsem rád, že jsem mohl v Dukle působit. Potkal jsem v ní spoustu zajímavých lidí a získal řadu několikaletých kamarádů. Na Duklu budu vždy vzpomínat jen v dobrém.“