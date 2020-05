Máte za sebou první sezonu v KHL. Jak jste s ní spokojený?

Když to vezmu z osobní stránky, mohl jsem dát víc gólů než jen jedenáct. A moc nechybělo k tomu, abychom se dostali do play-off. Ale bohužel. Předchozích pět let jsem byl zvyklý, že hraji vyřazovací boje. Letos to po dlouhé době nevyšlo.

Přitom do play-off jste neměli daleko…

Rozhodovalo se úplně v posledních kolech. Nakonec nám k postupu do play-off chyběl jeden bod. Ale zavinili jsme si to sami, jelikož jsme úvodních devět kol sezony prohráli, to se pak těžko dohání. Přesto jsme v prosinci měli dobrou sérii, posbírali jsme hodně bodů. Jenže v rozhodujícím zápase o tom, zda pronikneme do vyřazovacích bojů, jsme prohráli.

Měli jste blízko k tomu, aby se sezona hodnotila kladně. Takhle se za ní neohlížíte jako úspěšnou, že?

Ročník se pro dost klubů hodnotí na základě toho, zda postoupí do play-off. My Češi, co jsme hráli v Chabarovsku, jsme si hodně přáli, abychom si zahráli vyřazovací boje. Osobně jsme měl ohromnou motivaci, když jsem play-off hrál s Kometou a poté i ve Finsku. Jenže nyní chyběl bod.

Jaký to pro vás byl skok z finské ligy do KHL?

Skok to určitě nebyl tak drastický. KHL je přitom o něco jiná než finská liga, kde se jezdí autobusem a hokejová města jsou od sebe sto či sto padesát kilometrů. V Rusku to byly někdy dlouhé cesty, třeba i týdenní. Na sedm dní jsme někam letěli, odehráli čtyři zápasy a zase vraceli do Chabarovsku. Bylo to náročnější, ale zvládal jsem to.

Dá se tenhle život přirovnat k tomu v NHL, kde se taky létá na několikadenní tripy?

Tohle nemůžu posoudit, v Americe jsem nehrál. Ale asi je to v něčem stejné. Když to srovnám s týmy, které jsou třeba od Moskvy hodinu dvě, tak ty mají vždy jeden trip za celou sezonu, kdy letí do Chabarovsku, Vladivostoku a Kunlunu. A mají splněno. Kdežto my jsme každé dva týdny létali z Chabarovsku na dlouhý trip. Nejhorší bylo, když jsme cestovali až do Helsinek.

Měl jste nějaké triky, jak si cestu usnadnit?

Tak triky jsou v tabletech. (úsměv) Taky jsem hodně četl. Jinak mi ale moc nešlo spát. V letadle totiž špatně usínám. Třeba jsme přiletěli do Chabarovska v deset dopoledne a člověk musel vydržet bez spánku, pak si jít lehnout a napojit se na moskevský čas.

A jak jste si zvykl na hokejovou úroveň v KHL?

Ve Finsku se odehráli dva tři zápasy a daleko víc se trénovalo. Tady to bylo naopak. Ale užíval jsem si to. Navíc jsme tam byli pět Čechů.

Čeští spoluhráči vám asi adaptaci na KHL usnadnili, že?

Dá se to tak říct, že jsme si vždy vypomohli. S bráchou jsme hráli v lajně a občas jsme si říkali, že je škoda, že nás není šest cizinců, že bychom ho k nám vzali.

Jaká byla komunikace v kabině Chabarovsku? Mluvilo se spíš česky, nebo rusky?

Kluci, co tam jsou delší dobu, tak umí dobře rusky. Ze začátku jsem moc rusky neuměl, takže jsem trenérovi ani moc nerozuměl. Postupem času jsem začínal rozumět a bylo to pro mě lepší. S některými spoluhráči ale nebyl problém si něco vysvětlit v angličtině.

Takže jste v Chabarovsku byl maximálně spokojený?

To jednoznačně. Nic mi tam nechybělo. Akorát škoda, že to je tak daleko.

Vy jste měl smlouvu jen na rok, už víte, kde budete hrát další sezonu?

Momentálně ještě čekám. Chtěl bych nějaký klub, který je trochu blíž. Ale všude je hodně cizinců, takže je těžké něco takového najít.

Ale prioritou je pro vás pokračování v KHL?

To jednoznačně, ale zatím nevím, jestli to bude v Chabarovsku, nebo někde jinde. Do dvou týdnů by se to mělo rozseknout a konečně někde podepíšu. Doufám v to tedy. (úsměv)

Vyzkoušel jste si žít ve Finsku, jaké to bylo v Rusku?

Občas to bylo takové… Když jste deset dní na tripu a vrátíte se, tak máte den na to, abyste se srovnal. Pak je trénink a další den zápas. Takže moc času na poznávání nových míst nebylo. Ale měli jsme dny, které byly volnější. V Chabarovsku jsou třeba špičkové restaurace. Město je krásné, nic tam nechybí. Za poslední čtyři roky tam toho spoustu vybudovali. Ve Finsku jsme zase většinou hráli v pátek a sobotu, neděle bylo vždy volno. Takže jsme pak trénovali až v pondělí odpoledne dobrovolně. Vycházelo to tak, že jsme měli třeba dva dny volno.

Vyšel vám čas zajít si v Rusku na ryby?

Bohužel jsem to nestihl, což je velká škoda, protože na Amuru jsou vyhlášení jeseteři. Ale jejich lov je tam zakázaný a tuším, že když je chcete chytat, jde to jen s povolením. Ve Finsku co si pamatuji, kluci z Lahti měli vždycky chaty u jezer a v neděli tam jezdili chytat. To bylo krásné, když pak vyprávěli. Mrzí mě, že jsem s nimi nikdy nebyl.

A po návratu do České republiky už jste si byl zarybařit?

To už jsem stihl. (smích) Vylovil jsem kapříka.

Co říkáte na nejmladšího bratra Radima, který podepsal smlouvu v NHL s Pittsburghem?

Jsem za něj neskutečně rád, že se mu podařilo prosadit do Ameriky ve čtyřiadvaceti, což se v posledních letech moc českým hráčům nedařilo. Je to tam hrozně těžké. Nyní je v půli cesty a věřím, že se prosadí. Parametry a schopnosti na to má. Věřím mu.

Takže už jste plánoval, že za ním doletí a půjdete na ryby v Americe?

To zatím ještě nevím. (úsměv) Uvidím, kdy mi skončí sezona. Ale kdyby se NHL ještě teď dohrála a v prosinci začali novou, tak čas by asi byl se za ním podívat do Pittsburghu. Jestli bude šance, poletíme za ním celá rodina.