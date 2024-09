Ve věku čtyřaosmdesáti let zemřel člen zlaté éry Komety Ivo Winkler.

Sbohem dalšího hokejového mistra z Brna. V pondělí zemřel ve věku čtyřaomsdesáti let sedminásobný československý šampion s Rudou hvězdou a ZKL Brno Ivo Winkler. Všech dvanáct ligových sezon své kariéry odehrál právě za Kometu. Čtyřaosmdesáté narozeniny oslavil útočník s přezdívkou Vincek na konci srpna.

„Byl to šikovný křídelník, rozhodujícím dílem přispěl k poslednímu titulu Komety v roce 1966, když přihrál na dva góly proti Kladnu. Byl to jeho životní zápas. Vyrůstali jsme spolu a začínali v Králově Poli a potom přešli do Rudé hvězdy," zavzpomínal na něj jeho bývalý dlouholetý spoluhráč Jaromír Meixner.

Winkler vyrůstal v Náměšti nad Oslavou, do Brna se přesunul kvůli studiu stavební průmyslovky, nejprve nastupoval za Královo Pole a v roce 1958 se připojil ke Kometě. První titul s brněnským klubem oslavil o dva roky později. Celkem jich posbíral sedm. Právě na tom posledním měl díky povedenému zápasu s Kladnem lví podíl.

„Šlo o všechno. Trenéři stáhli hru na dvě pětky a já se dostal do první řady k Bubníkovi s Černým. Zápas se mně povedl, přihrál jsem na dva góly a my zvítězili 3:2," vrátil se před lety k osudovému zápasu Winkler.

S Brnem pak zažil i ústup ze slávy, kdy pozici dominantního klubu přebrala Dukla Jihlava. Winkler se později přesunul do Opavy a kariéru končil v druholigovém Šumperku. Po konci kariéry se stal tajemníkem brněnské Komety, v současné terminologii klubovým manažerem.

„Jednu sezonu jsem dělal v Šumperku hrajícího trenéra a vytušil jsem, že koučování opravdu není pro mě. Bavilo mě dělat takové ty manažerské věci - zajišťovat hotely, letenky, přestupy," říkal.