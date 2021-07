Šikovný brněnský forvard, jenž dlouhodobě patří mezi hlavní ofenzivní esa ročníku 2003, v uplynulé sezoně okusil mužský hokej, když naskočil do třiadvaceti zápasů v Kometě. Jednou by rád oblékl taky dres Golden Knights. „Popravdě jsem doufal, že na mě ukáže Las Vegas. Jde o výbornou organizaci, kterou všichni moc chválí. Jsem šťastný, že mohu být její součástí,“ lebedil si brněnský rodák.

Při sledování draftu prožíval nervozitu. „Byl jsem napjatý. Ne však z toho, že bych nevěřil, že se nedostanu na řadu. Nepřipouštěl jsem si, že mě nevyberou. Byl jsem přes sezonu v kontaktu s většinou klubů,“ uvedl Brabenec.

Jeho další kroky patrně povedou do zámoří, kde se plánuje přesunout do Charlottetownu hrajícího QMJHL, jenž si Brabence vybral při loňském draftu. „Chci zkusit zámoří. Odjakživa to byl můj sen,“ zdůraznil.

Ani teoreticky se tak v Kometě nepotká se svým otce Kamilem, jenž se v těchto dnech vrací po tříleté pauze k hokeji jako hráč nově vzniklého B týmu Komety. „Trochu jsem ho přemlouval, ať nabídku Brna vezme. Pořád na to má a určitě mu to chybělo, protože atmosféra a věci okolo jsou krásné. Každý den tvrdě trénuje a fanoušci se mají na co těšit,“ přesvědčoval Brabenec.

Nejvýše draftovaný český hráč ročníku 2003 Stanislav Svozil, jenž přišel na řadu jako 69. a vybral si jej Columbus, naproti tomu patrně zůstane v Kometě. „Čekáme, jak se situace vyvine. Zatím nejsem schopný říct, jestli zůstane s námi, nebo půjde do Ameriky,“ uvedl hlavní trenér Komety Jiří Kalous.

Svozilovi ještě před půlrokem věštili umístění v prvním kole draftu, v uplynulém ročníku ovšem neudělal potřebný pokrok.

Jinou cestou se vydal poslední z letos draftovaných brněnských hráčů Jakub Kos, jehož si o víkendu vybrala jako 184. Florida Panthers. Brněnský rodák si razí cestu v Ilvesu Tampere, kde v posledních dvou sezonách nastupoval nejprve za dorost a poté za juniorku finského celku. V nadcházejícím ročníku se patrně pokusí prokousat do A týmu hrající nejvyšší soutěž.