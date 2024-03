Má za sebou životní základní část, při níž si s pětačtyřiceti body vytvořil své kariérní maximum. Útočník hokejové Komety Jakub Flek tak dokázal, že patří mezi nejlepší hráče v české nejvyšší soutěži. Účastníkovi posledních třech světových šampionátů ale chybí pronikavější úspěch v play-off. Jedenatřicetiletý rodák z Mariánských Lázní zatím nikdy nepostoupil do extraligového semifinále. To chce nyní změnit v Kometě, s níž v neděli na domácím ledě zahájí čtvrtfinálovou sérii s Litvínovem.

Jakub Flek je tahounem hokejové Komety. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Dá se říct, že mi úspěch v play-off chybí. Proto jsem odešel z Karlových Varů, abych se posunul. Věřím, že se mi to tady splní,“ říká v rozhovoru jeden z klíčových hráčů Komety.

Ve čtvrtfinále narazíte na Litvínov, jaký to bude soupeř?

Do play-off si tým nevybíráte. Vyšlo to takto a doufám, že se na ně připravíme vítězně.

Sledoval jste soupeře v předkole?

Díval jsem se na všechny zápasy Litvínova v předkole s Plzní. Zvlášť u nich, kde mají nejmenší rozměry kluziště, jaké mohou mít, se snaží být hodně aktivní a celkově hokej mají dost založený na aktivitě. Dost bruslí a napadají. Musíme se na to připravit a nakládat dobře s pukem., neztrácet kotouče v rizikových prostorách a bude to dobrý.

Litvínov má starý stadion právě s úzkým kluzištěm. Je to hodně specifické prostředí?

Určité jo. Osobně úzké kluziště nemám moc rád, vyhovují mi prostorovější. Je to specifické prostředí, zázemí není moc komfortní, ale teď už to není o komfortu. Spíš o tom, kdo bude chtít víc a snad to budeme my.

V bráně asi nastoupí vás bývalý spoluhráč z Komety Matej Tomek, který se na vás v základní části dokázal vybičovat. Bude to velká překážka?

Na toto vůbec nekoukám. I kdyby tam byl Hašek, tak na něj musíme najít recept, pokud chceme vyhrát a postoupit dál.

Hlavními tahouny jsou bratři Kašovi Ondřej a David. Budete se na speciálně připravovat?

Samozřejmě si o nich něco řekneme, zvlášť když jsou hlavní tváře týmu. Ale nebudeme se chystat jenom na ně. Litvínov má spoustu dalších šikovných hráčů, kteří umí dát gól a jsou nepříjemní.

Zdá se, že slabina Litvínova by mohla být v obraně…

Pokud chceš vyhrát, musíš najít slabinu v defenzivě. Asi mají papírově silnější útok než obranu, ale neřekl bych, že je v defenzivě tlačí bota. Bude to hodně těžká a vyrovnaná série. Věřím, že najdeme recept na defenzivu i gólmana.

Vy jste měli úspěšný konec základní části, kdy jste se dostali na čtvrté místo zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Všichni jste zdraví, takže nálada je asi dobrá..

Věřím, že jo. Je super zpráva, že jsme všichni zdraví. Měli jsme pár dní volno, takže jsme dobře zregenerovali, teď potrénujeme a vlítneme tam.

Jak jste si užíval volna vy?

Strávil jsem ho s rodinou. Byli jsme na výletě a dopřáli si wellnes. Dal jsem ten čas rodině, na kterou teď nebude tolik času.

Jaké máte ambice v play-off?

Samozřejmě ty nejvyšší. Nerad říkám, že si jdeme pro titul nebo medaile, musíme jít zápas od zápasu. Vím, že je to klišé, ale síla týmu je natolik veliká, aby se sezona dala považovat za úspěšnou.

Kdo je ve vašich očích hlavním favoritem na titul?

Ufff. Kromě nás? (smích) Je to hrozně těžké. Ty první týmy mají obrovskou kvalitu, ať už jde o Pardubice, Spartu nebo Třinec. Bavil jsem se s více lidmi a nedokážu určit jednoho favorita.

Takže to podle vás nebudou Pardubice, které vládly v základní části?

Ne, Pardubicím věřím možná trochu míň. Třeba se pletu a nerad dělám prognózy, mají obrovsky kvalitní tým, ale nemyslím, že to zvládnou.