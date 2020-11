Mistr světa z roku 2010 potvrzuje, že i ve zralém hokejovém věku umí sbírat body po hrstech. V osmi zápasech jich zaznamenal sedm za gól a šest asistencí.

A ačkoliv zdaleka nemá takové vlohy pro defenzivní hru jako jeho předchůdce Plekanec, v obranné činnosti se neztrácí. V tabulce pravdy mu svítí nula, z pravidelně nastupujících hráčů Komety jsou na tom lépe jen Filip Král a Luboš Horký s jedním plusovým bodem.

Jenže Kometě se nedaří a po jedenácti odehraných zápasech je až devátá se stejným bodovým ziskem jako mají další tři týmy pod ní. „Máme nějaký plán a potom nás srazí jedna laciná chyba,“ zamyslel se Klepiš.

Za malátnými výkony stojí také nepříliš aktivní ofenziva. Kometa je pátým nejméně střílejícím družstvem v domácí nejvyšší soutěži. Za zápas vyšlou Brňané průměrně pouze lehce přes osmadvacet střel, zatímco čelí přes třiatřiceti ranám soupeřů. „Říkáme si, že musíme víc střílet a víc se tlačit do brány, vždyť z toho ty góly padají. Říkáme si to, nicméně zatím se nám plán nedaří dodržovat,“ přiznal Klepiš, který v osmi duelech vyslal na gólmany soupeře třináct ran, z nichž se jednou prosadil.

Plekance plnohodnotně nahrazuje také na vhazování. S úspěšností 57,27 procent vyhraných buly je z brněnských centrů v této činnosti jasně nejlepší. I když osobně zažívá povedené období, padají na něj chmury. Ať už kvůli výkonům týmu nebo hlavně současné situaci, kdy se zápasy odehrávají před prázdnými tribunami. „Kdybych říkal, že mi to nevadí, lhal bych. Když to řeknu upřímně, se.e to každého, ale nic jiného dělat nemůžeme. Bez diváků je to v Brně skoro jiný sport. Jde nicméně o naši práci a můžeme být rádi, že se vůbec hraje,“ podotkl hokejista, jenž v extralize dřív oblékal dresy Slavie, Třince a naposledy Mladé Boleslavi.

V několika zápasech se při absenci Petera Muellera podíval do první formace, která je výkladní skříní brněnského týmu. I proto obvykle Klepišova druhá lajna zůstává ve stínu a dostává podstatně méně času i při početních převahách. „Každý chce sice hrát co nejvíc přesilovky, ale my máme nejlepší první přesilovkovou formaci v extralize. Dává góly, dostává se do šancí, není prostor pro urážení se. První lajně věříme,“ shrnul rodák z hlavního města.

Další zápas ho se spoluhráči z Komety čeká v pátek, kdy se představí na ledě vedoucí Plzně.