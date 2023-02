Podle legendárního obránce brněnského klubu Jaromíra Meixnera je pod vzestupem podepsaný asistent trenéra Jaroslav Modrý, jenž do Komety přišel po Vánocích. „Brno výrazně zlepšilo obrannou fázi, což je zásluha Jardy Modrého, bývalého vynikajícího obránce. Přestala dostávat góly z předbrankového prostoru a nepouští soupeře do přečíslení. Bylo jasné, že se výsledky nedostaví hned. Vynikající formu chytl taky brankář Dominik Furch,“ ocenil Meixner gólmana Komety.

Stále ovšem vidí ve hře brněnského celku rezervy. „Pořád má Kometa trochu problém prosadit se při hře pět na pět,“ varoval Meixner.

Aktuální desátá příčka Komety každopádně neodpovídá pozicím, které se od brněnského celku před sezonou očekávaly. „Nedokážu si vysvětlit, proč má Kometa takovou sezonu. Obrana se mi podle jmen líbí, jsou tam relativně osvědčení hráči, navíc se začala stavět nová osa z mladších hráčů. Luboš Horký se konečně našel, Andrej Kollár vypadá slibně, na začátku sezony i Radek Koblížek. Myslím, že od něj v budoucnu ještě uvidíme velké věci, ale je otázka, jestli to bude v Kometě. I začátek sezony byl dobrý, nevím, co se pak zlomilo. Chtělo by to, aby klub byl trpělivější jak u trenérů, tak hráčů, což je složitější, když hrozí baráž,“ nabídl pohled Koreis.

Ten se zastal mezi fanoušky kritizovaného kapitána Martina Zaťoviče, jenž v této sezoně zažívá bodový útlum, když jich zatím nasbíral čtrnáct ve dvaačtyřiceti duelech. „Přijde mně, že lidi strašně rychle zapomínají. Martin měl výrazný podíl na velkých úspěších a byl produktivní, v klubu už je léta. V lednu oslavil již osmatřicáté narozeniny. Bylo by naivní si myslet, že nepřijde zpomalení. V hierarchii padne trošku níž, ale pořád je to kapitán a týmu přináší i jiné věci než body,“ poznamenal Koreis.

ŠALÉ? RADŠI KANADA

V posledním domácím duelu před pauzou na sebe upozornil sedmnáctiletý talent Komety Eduard Šalé, který se na výhře 5:1 nad Třincem podílel premiérovým hattrickem v extraligové kariéře. „Osobně si ale myslím, že by pro něho bylo lepší, kdyby už byl v kanadské juniorce. Tam dostane víc prostoru na ledě. Toho času bych mu v extralize přál víc,“ uvedl Meixner.

Ten doufá, že aktuální reprezentační pauza při Švédských hrách nebude mít takový negativní vliv na brněnský tým jako listopadová, po níž nastala dlouhá série proher. „Na reprezentační akci je jen Jakub Flek a s osmnáctkou odcestoval Eda Šalé, tak snad tentokrát pauza spíš pomůže,“ uzavřel legendární bek.