Hodně se hovořilo o incidentu při vašem plánovaném návratu ze šampionátu, kdy z letadla kvůli nevybíravému chování ruských hokejistů vyvedli i český tým, protože jste měli podobné mikiny. Jaké to bylo z vašeho pohledu?

Bylo to celkově zvláštní, nevím ani pořádně, jak to popsat…

Jak se v letadle chovali Rusové?

Pili alkohol, někteří byli bez roušek. Vyhodili potom i nás, protože jsme měli podobné mikiny.

Jak jste reagovali, když vám přikázali opustit letadlo?

Nejprve to bylo hrozné, že jsme museli odejít kvůli mikinám. Byli jsme celkem naštvaní, ale pak jsme se vrátili na hotel, zajistili nám jídlo a už to bylo lepší.

Byla to pro vás velká komplikace, že jste odlétali o den později?

Ne. Letěli jsme vlastně v podstatě stejně, jako bychom letěli den předtím, takže to se mě nijak nedotklo.

Vrátil jste se do Finska, kde jste už třetí sezonu. Jak jste si zvykl na život tam?

Už úplně, cítím se tu skoro jako doma. Mám tady kamarády a lidi, na které se můžu spolehnout. Jde o můj druhý domov. Líbí se mi, že lidi jsou tady víc v klidu než u nás, nikam nespěchají.

V juniorce jste jediným cizincem mezi samými Finy, je to pro vás složité?

Zvykl jsem si. První rok jsem byl úplně sám a bylo to složitější, ale už to beru. Nedělám rozdíl mezi českým a finským hráčem. Jsou to spoluhráči, s nimiž se bavím a kamarádím.

V sezoně jste kromě juniorky naskočil do sedmi zápasů v dresu Ilvesu a zahrál si i za Koovee z nižší soutěže. Je namáhavé pendlovat mezi třemi týmy?

Je to takové složitější, ale výhodou je, že všechny tři týmy jsou v jednom městě. Momentálně nastupuju především za Koovee v Mestisu (druhá nejvyšší finská soutěž – pozn. red.), ale třeba v neděli jsem trénoval s áčkem Tampere, takže uvidíme.

Ilves vévodí finské nejvyšší soutěži. V týmu je taký bývalý brankář Komety Marek Langhamer nebo český obránce Dominik Mašín. Jaké to bylo zahrát si za A tým?

Super a obrovská zkušenost. Navíc bylo skvělé, že nešlo jen o jeden zápas, ale dostal jsem šanci i v dalších šesti (nasbíral dva body za dvě asistence – pozn. red.). Doufám, že si za Ilves znovu zahraju. S Markem a Dominikem se vídáme hlavně na trénincích áčka. Je super, že si můžu pokecat česky.

Jaké si dáváte cíle?

Krátkodobý je dostat se znovu na nějaký zápas do áčka, ale taky bych rád nastupoval v Mestisu. Zkrátka chci hrát mezi dospělými a vypomáhat týmu. Dlouhodobý cíl je dostat se do Ameriky a zahrát si někdy v NHL. (Kos byl loni draftovaný v šestém kole Floridou Panthers – pozn. red).