Proti Dukle vám jste se hlavně v první třetině hodně trápili. Chyběl týmu odložený pondělní zápas?

Nemůžu mluvit za kluky, ale určitě je to možné. Na druhou stranu si nemyslím, že to bylo jen o tom vstupu do utkání. Celý zápas jsme bruslařsky nestíhali. Uteklo nám to, ale ani se to pak nezlepšovalo. Můžeme poděkovat Klímovi (Lukáši Klimešovi v bráně, pozn. red.), že aspoň bodík máme.

Nastoupil jste po měsíci do soutěžního zápasu. Jaké to bylo?

Těžké. Musím říct, že jsem bojoval sám se sebou. Klukům jsem nepomohl tak, jak bych si přál. Bylo to složité, měsíc jsem nehrál, z toho týden ani netrénoval. Dva týdny na ledě jsem v tréninkovém režimu v Brně, ale zápasové tempo je úplně jiné.

Navíc jste odehrál přes dvacet minut, to je solidní porce, co na to říkáte?

Jo, jsem rád, že jsem si zahrál. Když jsem tam ze začátku chodil skoro na dvě obrany, tak jsem si sice říkal, že to nemám šanci udýchat, ale jak se do toho člověk dostane, tak po prvních deseti, patnácti minutách se to dá.

V Rakousku jste slyšel po dvou měsících sbohem. Bylo to pro vás nečekané?

Nečekané trošku jo. Bylo to v podstatě ze dne na den, neměl jsem signály, že mi opci neuplatní. Když jsme se vrátili z tripu z Itálie, byl poslední den, kdy opci mohli uplatnit. Trenér si mě zavolal a řekl mi, že je to pro ně těžké, ale rozhodli se, že mi smlouvu neprodlouží.

Řekli vám v Linci další důvody?

Prostě řekli, že hledají momentálně jiného hráče. Nám čtyři dny před začátkem sezony odešel top obránce se zkušenostmi z NHL nebo KHL (v létě se k týmu připojil bývalý obránce Nashvillu Predators či Kunlunu Victor Bartley, který se však vrátil do zámoří pozn. red.). Prý ho chtěli nahradit někým podobně zkušeným, což já nejsem. Šlo by o lídra v kabině i na ledě, rozhodnutí vedení chápu, není tam z mé strany žádná zášť.

Jak těžké bylo hledat si na začátku rozjeté sezony angažmá?

Je to paradoxně snazší než v létě (směje se). Byl jsem překvapený. Člověk by se divil, v září, říjnu už je soutěž rozjetá, některé týmy mají zraněné, jiným se nedaří, jak by si představovaly.

Sáhla po vás brněnská Kometa. Jak se to zrodilo?

Měl jsem více nabídek. Řekli mi ale, že Tomáš Kundrátek je zraněný a na měsíc potřebují výpomoc. Domluvili jsme se tedy na měsíc s opcí. Pro mě je dobré, že jsem v tréninkovém procesu a doufám, že naskočím i do nějakého zápasu. Jinak bych asi stál, čekal bych nebo bych si vybíral angažmá.

Navíc máte střídavé starty do Přerova. Chtěl jste sám případně Zubrům pomáhat?

Řešilo se nejprve, že Třebíč potřebuje obránce. Ta si nakonec někoho sehnala (Filipa Kováře, pozn. red.). Hned jsem říkal, že pokud bude mít Přerov zájem, nejradši bych šel tam.

Jaké bylo přivítání a návrat do přerovské kabiny?

V létě jsem za klukama občas chodil na tréninku na suchu i na ledě. Všechny znám. Bylo to, jako bych ani neodešel.

V sobotu je na programu první soutěžní hanácké derby v Prostějově. Zasáhnete i do něj?

Těžko říct, to se bude ještě řešit. Bude to určitě dobrý zápas, i když nenaskočím. Takže se na to těším, i kdybych měl být v pozici diváka, sledoval bych to. Prostějov se teď zvedl, co jsem se díval. Má tam slušné hráče.

