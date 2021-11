„S třetím gólem jsem ale mohl něco dělat. Byl tečovaný od našeho hráče. To se děje a jsou to maličkosti, na kterých musíme pracovat. Máme tým plný výborných hráčů,“ uvedl jedenatřicetiletý gólman.

První příležitost v bráně Komety dostal po třech týdnech od svého příchodu do Brna. Za tu dobu už stačil poznat přednosti i rezervy svého nového týmu. „Nejde nám to, ale zápasy neprohráváme o čtyři nebo pět gólů, jen o jeden či dva. Jde o maličkosti, které nám prohrajou zápasy, ať už je to blokování střel nebo potřebujeme víc klidu v obraně,“ shrnul zlínský rodák.

Na domácím ledě se představil v nové masce laděné do brněnských motivů. „Mám tam znak Komety, maskota, hrad. Vytvořil ji Roman Vítek z Pardubic, s nímž spolupracuju pět let. Myslím, že se povedla. Je to jenom helma, teď musím předvést adekvátní výkony,“ líčil Sedláček.

Volejbal přerušil sérii proher a Zmrhal kraluje extralize. Trenér mi věří, říká

Odložil tak předcházející masku se znakem Sparty, kterou nosil po svém odchodu z pražského celku loni na jaře. Nastupoval v ní třeba i v Olomouci, kde zahájil letošní ročník. „Každý den po příchodu do Brna jsem měl na talíři, že nosím sparťanskou masku. Říkal jsem si, že kdybych s ní nastoupil do zápasu, fanoušci by mě asi polili pivem,“ smál se brankářský cestovatel, který za poslední čtyři sezony obléká dres už devátého celku.

Novou masku měl hotovou za týden. „Lidé, kteří ji vytvářejí, jsou většinou hodně zaměstnaní v létě, kdy brankáři chtějí nové helmy. Teď to bylo za chvíli,“ shrnul Sedláček, jenž v Brně zažívá svou pátou extraligovou štaci.

Za premiéru na jihu Moravy si vysloužil slova chvály od trenéra Komety Jiřího Kalouse. „Odchytal velmi dobrý zápas, zlikvidoval několik dobrých šancí Hradce,, jeho výkon se mi líbil,“ podotknul Kalous.

Šanci v bráně Komety by tak měl dostat i v tomto týdnu, kdy Brno čekají tři duely, ve středu se od šesti hodin večer představí v Liberci, v pátek vyzve na domácím ledě Kladno a v neděli se utká s Olomoucí.

Debut brankářů v Kometě

v mistrovských zápasech:

Matej Tomek:

8. září 2021 při prohře 3:4 s Karlovými Vary

Úspěšnost zásahů: 81,82 %

Lukáš Klimeš:

27. února 2015 při prohře 2:5 proti Slavii Praha

Úspěšnost zásahů: 86,11 %

Jakub Sedláček:

28. listopadu 2021 při prohře 1:3 s Hradcem Králové

Úspěšnost zásahů: 86, 96 %