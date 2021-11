Angažování Sedláčka je dobré rozhodnutí. Je zkušený a v Olomouci chytal dobře. Tomkovi s Klimešem ještě zkušenosti scházejí. Ani jeden nepřesvědčil, že dokáže dlouhodobě podržet mančaft. Pokud chce Kometa hrát o nejvyšší příčky, takového brankáře potřebuje,“ zmínil legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Jedenatřicetiletý odchovanec zlínského hokeje Sedláček léta chytal v prestižní KHL za lotyšský celek Dinamo Riga.

Bohaté zkušenosti má zlínský rodák taky z české extraligy, v níž odchytal dvě stě sedmdesát zápasů. Pro porovnání, Tomek s Klimešem mají dohromady necelých padesát startů. „Jde o posílení. Je to stabilní gólman. Kometa hlavně musela reagovat na situaci v brankovišti a sáhla po volném gólmanovi,“ přidal názor televizní expert Milan Antoš.

V posledních sezonách byl Sedláček hokejovým cestovatelem. Od odchodu z Rigy v roce 2017 vystřídal už osm klubů, Kometa bude devátý. „Určitě je varovný signál, že tak střídá týmy. Když jste ale pod tlakem, že se vám nedaří jako Kometě a potřebujete se zvednout, musíte riskovat a nemáte moc na výběr. Brno teď hodně potřebuje gólmana, který bude mít dobrou úspěšnost zásahů a podrží ji,“ zamyslel se Antoš.

Krátké angažmá v Olomouci, kam přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného Branislava Konráda, Sedláčkovi vyšlo. Za sedm zápasů stačil vychytat dvě čistá konta a procentuální úspěšnost zásahů měl 92,2 procent. „Samozřejmě taky záleží, jestli mu v Kometě pomůžou hráči před ním. Obrana totiž dělá šílené chyby, někdy mi z toho vstávají vlasy na hlavě,“ poukázal Meixner na prostupnou brněnskou defenzivu, která v devatenácti duelech inkasovala devětapadesát branek.

Mezi třemi tyčemi dostával větší prostor Tomek, jenž se objevil ve čtrnácti partiích, Klimeš naskočil do sedmi, poslední tři odchytal právě on. „Kometa si asi myslela, že Tomek zvládne roli jedničky, ale nevychází to. Brno má devatenáct odehraných zápasů, za tu dobu už se něco ukázalo. Od Komety nejde o nějaké impulzivní rozhodnutí, že by se někdo ráno vzbudil a řekl si, že přivede gólmana, takové rozhodnutí se rodí delší dobu,“ poznamenal Antoš.

Následující dva duely před reprezentační pauzou Brňané odehrají ještě s původní brankářskou dvojicí Tomek a Klimeš. V pátek od šesti hodin večer Kometa přivítá na domácím stadionu pátou Plzeň a v neděli v tradičně jiskřivém souboji deset minut před půl pátou odpoledne pražskou Spartu.