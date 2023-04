Znojemský rodák Stehlík dvěma body ukončil Kometě sezonu. Jsem za to rád, hlásil

Narodil se ve Znojmě, kde i začínal svou hokejovou kariéru. Jihomoravskou příslušnost hájil Jakub Stehlík až do roku 2012, kdy se přesunul do Chomutova. Nyní vysoký obránce obléká dres Vítkovic a v pondělí asistencí a prvním gólem v play-off pomohl ve čtvrtfinále ukončit sezonu brněnské Komety. „Určitě to pro mě bylo speciální, jako pro rodáka ze Znojma je pro mě Kometa odjakživa největší rival. Neříkám, že si její vyřazení úplně užívám, ale jsem za to rád,“ hlásil Stehlík.

Vítkovický obránce Jakub Stehlík si v šestém utkání čtvrtfinálové série připsal dva body za gól a asistenci. | Foto: HC Vítkovice RIDERA