Zbořil cítí šanci usadit se v NHL. V noci na pátek začne s Bostonem

Mladý český obránce Jakub Zbořil z Brna cítí dosud největší příležitost prosadit se v NHL do prvního týmu Bostonu. Třiadvacetiletému bekovi, na jehož kontě jsou jen dva starty v základní části sezony 2018/19, nahrály odchody dvou opor defenzivy Zdena Cháry a Toreyho Kruga. Zbořil navíc hraje s hokejkou nalevo jako oni. V otevíracím zápase Bostonu v této sezoně, který je na programu v noci na pátek od jedné hodiny ráno středoevropského času, by si měl na ledě New Jersey zahrát.

Jakub Zbořil si zatím za Boston zahrál ve dvou zápasech. | Foto: nhl.com

Třináctku draftu Zbořila opravňuje k optimismu i to, jaký dostával prostor již během přípravného kempu. Ve třetí obranné dvojici strávil většinu času z prvního týdne po boku Kevana Millera, v pondělí pak byl jeho parťákem stejně starý Jack Ahcan. "Tohle je pro mě opravdu důležité. Tento rok bych mohl udělat ten důležitý krok směrem vzhůru," věřil Zbořil. "Soustředím se naplno na každý trénink a opravdu dřu, abych dostal šanci a pak se v sestavě také udržel. Uvidíme, kam mě to dostane. O něco více věřím v sebe sama, když vím, že bych mohl týmu pomoct," doplnil Zbořil. Právě posílené sebevědomí může v jeho případě sehrát velmi důležitou roli. "Věřím si a vím, co na ledě dokážu. Věřím, že umím dostatečně dobře bruslit, abych byl tam, kde mám být. Dobré bruslení beru jako svou přednost. Ale myslím, že už obstojím lépe i v soubojích o puky v rozích hřiště. V tom jsem se zlepšil nejvíc," uvedl Zbořil. Jiskřivá klasika pro Kometu! S pěti obránci skolila vedoucí Spartu Přečíst článek › Miller je jedním z těch, kdo si dalšího skoku v jeho hokejovém vývoji dobře všiml. Potvrdil tak vedle jiného vyjádření kouče farmářského týmu Providence Bruins. Jay Leach totiž Zbořila za minulou sezonu označil za svého nejlepšího obránce z hráčů mimo první tým. Brněnský rodák si během ní připsal v 58 duelech AHL 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. "Jake je skvělým hráčem, velmi dobře dokáže číst dění na ledě. Výborně bruslí a umí tvořit. Myslím, že tohle je už druhý nebo třetí kemp po sobě, kdy nás dali dohromady. Myslím, že od první chvíle udělal velké pokroky. Umí se soustředit na detaily, což je něco, co dříve až tak nedělal. Poučil se, dospěl a já si opravdu užívám, když vedle něho mohu hrát," ocenil Miller. Zbořil načal tuto sezonu v extralize v mateřské Kometě, za níž stačil odehrát osmnáct zápasů, v nichž zaznamenal osm bodů za gól a sedm asistencí. Poslední zápas za Brno odehrál 13. prosince, kdy Kometa na domácím ledě podlehla Třinci 1:3.

Autor: ČTK