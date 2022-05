Celkem nasbíral ve dvaapadesáti duelech třináct bodů za pět gólů a osm asistencí. „Je to nějaká doba, co jsem odešel. Pár let jsem lítal po republice a už mě to přestalo bavit, chtěl jsem domů a hrát za klub, který mám v srdci,“ uvedl pro klubový web Dufek.