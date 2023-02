„Honza Dufek se vrací do Poruby minimálně do konce sezony, slibuji si především důraz před bránou a zkušenosti nabrané v posledních letech v extraligových týmech,“ uvedl pro klubový web generální manažer Pavel Hinner,

Dufek se do první ligy vrací po čtyřech sezonách v extralize, poslední z nich odehrál v Kometě, kde se mu ale vůbec nedařilo. V jedenatřiceti zápasech nasbíral jediný bod za gól. V posledních týdnech na sebe pětadvacetiletý forvard upozornil zvlášť zákrokem na pět minut plus do konce utkání v duelu v Karlových Varech, za který obdržel distanc na jeden zápas.