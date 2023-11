Nedělní jasná prohra 2:5 v Českých Budějovicích sice trochu zkazila dojem, přesto hokejisté Komety vstupují do reprezentační pauzy ze solidní sedmé pozici extraligové tabulky s minimální ztrátou třech bodů a zápasem k dobru na pátý Liberec, ale taky náskokem pouze dvou bodů na devátý Hradec Králové.

Legenda brněnské Komety Jaromír Meixner. | Foto: Deník/Attila Racek

„Je to v pohodě. Po zoufalém začátku se tým zvedl. Důležité je, že Kometa má pořád na dohled čtvrtou pozici, i když je to někdy neučesané. Není se ale co divit, tým se v létě dost obměnil,“ nabídl pohled legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Kometa po hororovém vstupu a úvodních čtyřech porážkách vyhrála devět z následujících čtrnácti partií. Rezervy jsou však stále patrné. „Proti Motoru dostala Kometa tři góly z předbrankového prostoru. Tým musí zabrat v obraně. Je zajímavé, že jeden zápas je všechno v pořádku a potom se nepovede prakticky nic,“ přemítal Meixner.

Brňané se stále hledají i v přesilovkách, v nichž přitom v minulé sezoně byli s úspěšností 27,52 % nejlepší v soutěži. V tomto ročníku jim patří s 18,42 % využitých přesilovek až desátá příčka. „Jde to pořád od jedné k nule. Docela se mně příčí, že Kometa nasazuje na přesilovky pět útočníků. To je podle mě vzkaz obráncům, že jsou blbí a nemají na to hlavu. Ale trenéři k tomu mají jistě důvod,“ přesvědčoval Meixner.

V úvodní pasáži extraligové sezony se ale našla i řada pozitiv. „Příjemné překvapení je Lukáš Cingel. Moc jsem ho předtím neznal. Líbí se mně taky Tomáš Marcinko, který sice nemá tolik bodů, ale je to obrovský profík a dělník ledu, který vybojuje spoustu puků,“ ocenil Meixner slovenské posily Komety.

Tomu se zamlouvá i přínos Steva Mosese, který se po pomalém rozjezdu stal s osmi góly a patnácti body nejproduktivnějším hráčem brněnského týmu. „Od něj se čekalo, že bude dávat góly, i když se nejlepším střelcem KHL stal už před skoro desíti roky. Ale dokázal, že to má pořád v sobě, takže je to příjemné překvapení,“ poznamenal Meixner.

Po rozpačitém úvodu se zvedla také dvě zavedená jména brněnského celku Petr Holík a kapitán Martin Zaťovič, kteří spolu znovu nastupují v jedné formaci a v posledních šesti duelech nastřádali shodně šest bodů. „Dostávali se do toho pomaleji, ale už to mezi nimi funguje. Je dobře, že je tato dvojice zase pohromadě. Navíc mají na křídle Kubu Fleka. Tomu to sice teď nepadá, ale hodí se tam,“ podotkl Meixner.

Pětinásobnému československému šampionovi s Kometou se zamlouvají i výkony Tomáše Vincoura. „Byl už několikrát odepisovaný a netěší se moc velké přízni od fanoušků, ale po těch nic moc sezonách je zase platný pro tým,“ pravil Meixner na adresu zkušeného forvarda čtvrté formace.

Další zápas Kometa sehraje po reprezentační pauze v pátek 17. listopadu doma proti Kladnu, a podle Meixnera by brněnský celek měl být postupně sehraný. „Po velkých letních změnách už je potřeba, aby si to definitivně sedlo,“ dodala legenda.