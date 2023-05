Tomáš Kundrátek opouští Kometu po pouhé jedné sezoně.Zdroj: HC Kometa Brno/Vít Golda

TOMÁŠ KUNDRÁTEK. Jeho bohatýrská smlouva byla mnohým fanouškům Komety trnem v oku, zvlášť když se reprezentačnímu obránci i vinou častých zranění nevyhýbaly výkyvy. O tom svědčí i jeho jedenadvacet záporných bodů ve statistice plus minus, což je na zadáka jeho kvalit šeredně moc.

V play-off se ale částečně vykoupil, když patřil mezi ústřední brněnské muže. Spolu s Petrem Holíkem a Kimem Strömbergem byl se sedmi body nejproduktivnějším hráčem Komety ve vyřazovacích bojích a zářil na obou stranách kluziště.

Suma sumárům ale v Brně nepředvedl to, co se od něj očekávalo, a tak se vrací do Třince, z něhož do Komety přesně před rokem jako nejdůležitější obránce mistrovské skvadry odcházel.

Jaromír Meixner: „Je to bek národního mužstva, takže obránce jeho kvalit určitě scházet bude. V základní části toho moc i kvůli zraněním neodehrál. V jeho odchodu asi hrají roli peníze."