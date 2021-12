„Poté co se s ohledem na (koronavirovou) situaci Síň slávy v minulé sezoně nerozšiřovala, jsme sáhli trošičku víc do historie. V návrhové komisi převažoval názor, že tady byli ještě vynikající hráči z minulosti, kteří nebyli oceněni a ještě nebyli do Síně slávy českého hokeje přijati, ačkoliv šlo o takové osobnosti, které by si to jistě zasloužily. Proto se sáhlo do té minulosti mezi hráče, kteří toho tak moc dokázali. A byli to opravdu vynikající hráči, bohužel dva z nich už nejsou mezi námi," uvedl předseda návrhové komise Dominik Hašek.