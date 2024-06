Od nové sezony měl trénovat druholigové hokejisty Velkého Meziříčí, místo toho ale zamíří jako asistent trenéra do extraligové Komety. Jaroslav Barvíř doplnil brněnský trenérský tým, který vede jeho dlouholetý spolupracovník i spoluhráč z Třebíče Kamil Pokorný. S mužstvem se Barvíř poprvé setkal ve čtvrtek.

Jaroslav Barvíř se stal novým asistentem trenéra Komety Kamila Pokorného. | Foto: Deník/Roman Dušek

„Jsem velmi rád za nabídku z tak tradičního klubu, jakým je Kometa. Přicházím s velkým a zároveň zdravým respektem. Na tuto práci se strašně moc těším. Rozhodlo to, že mi Kamil Pokorný věří a oba víme, co od sebe můžeme očekávat. Jsem přesvědčený o tom, že nám spolupráce bude fungovat. Chtěl bych Kometě co nejvíc pomoct, být pro ni přínosem a zároveň si dokázat, že skvělé fanoušky Komety nezklamu,“ uvedl Barvíř pro web brněnského klubu.

Třiačtyřicetiletý kouč si poprvé v kariéře vyzkouší jiné trenérské angažmá než v mateřské Třebíči. Místo avizovaného angažmá v roli hlavního kouče ve druholigovém Velkém Meziříčí to však bude v roli asistenta trenéra v extraligové Kometě.

„Hokeji rozumí, jde o pracovitého člověka, kterému věřím. Chci vedení klubu poděkovat, že mou prosbu přivést Jardu akceptovalo. Také patří velký dík Velkému Meziříčí, kde byl smluvně vázaný a nebránili mu v možnosti postoupit v hokejové hierarchii výš. Věřím, že spolupráce bude klapat a pomůže našemu realizačnímu a hráčskému týmu k co nejlepším výsledkům. Jarda bude mít na starost práci s videem a bude také chodit s mužstvem na led,“ uvedl k příchodu svého dlouholetého parťáka Pokorný, jenž v roli hlavního kouče nahradil Jaroslava Modrého. Vedle Barvíře bude Pokorného asistent Jiří Horáček.

Kometa v těchto dnech pomalu finišuje suchou přípravou, kterou definitivně zakončí příští týden. První přípravný duel sehraje 8. srpna v Bratislavě proti tamějšímu Slovanu.