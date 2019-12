Je to krásné, ale tyto věci jdou mimo hokej, říká Plekanec o narození dcery

Brno – Předčasný vánoční dárek si užívá hvězdný hokejový útočník brněnské Komety Tomáš Plekanec. Stal se trojnásobným otcem poté, co mu jeho partnerka a bývalá brněnská tenistka Lucie Šafářová porodila dceru Leontýnu. „Je tam spousta emocí. Je hezké, že to vyšlo takto před Vánoci. Bude to sice hektické, ale aspoň budeme všichni doma,“ liboval si forvard, jenž kvůli narození dcery vynechal středeční duel v Litvínově.

Brno 1.12.2019 - HC Kometa Brno - Tomáš Plekanec | Foto: Deník / Attila Racek