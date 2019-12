Brňané i díky páté trefě osmadvacetiletého forvarda v sezoně slavili vítězství 4:3. „Samozřejmě je pořád co zlepšovat, ale máme radost ze tří bodů a potřebujeme je potvrdit v dalších zápasech,“ poznamenal Kucsera.

Předsezonní akvizice Komety už si v tomto ročníku zkusila leccos. Ještě v posledním zápase pod bývalým trenérem Petrem Fialou nastoupil Kucsera po boku Martina Zaťoviče a Petra Holíka v elitní formaci. Po příchodu Libora Zábranské na střídačku se pro zápas proti Třinci propadl až do čtvrté a hned skóroval.

V následném klání proti Hradci Králové naskočil opět do lajny se Zaťovičem a Holíkem, načež pro duel s Olomoucí zase zamířil do čtvrté. Znovu ve čtvrtém útoku a stejně jako proti Třinci gól. „Úkoly jsou pořád stejné, ať jsem v jakékoli formaci, takže v tomto smyslu se moc nezměnilo. Musím si stále připomínat, že je třeba se víc tlačit do brány, dřít a makat naplno,“ pronesl Kucsera.

Brněnští hokejisté zažehnali sérii proher, která je provázela skoro měsíc a kvůli níž rezignoval Fiala. Pod Zábranským, který se postavil na střídačku po domácím výprasku 2:7 s Karlovými Vary, nejprve Brňané prohráli v Třinci 3:6, ovšem následné dva duely dotáhli do zdárného konce. Na domácím ledě přemohli Hradec Králové 3:2 v prodloužení a v úterý skolili i Olomouc. „S Liborem je to o dodržování systému. Děláme i některé věci navíc a vylepšujeme, co potřebujeme. Je to dost o koncentraci a soustředění na detaily,“ zmínil Kucsera.

Brňanům se v posledních dvou partiích povedlo vyztužit děravou defenzivu. Proti Hradci a Olomouci obdrželi dohromady pět branek, což je pokrok oproti předcházejícím listopadovým kláním, kdy dostali v šesti duelech třicet gólů, průměrně hrozivých pět na zápas. „Posun je v tomto směru patrný. Musíme takto pokračovat a některé věci ještě zlepšit,“ tvrdil Kucsera.

Ostrý test formy i defenzivy čeká v tabulce šesté brněnské hokejisty ve čtvrtek. Míří na led čtvrtého Liberce, který vyhrál osm utkání v řadě. Duel začíná v šest hodin večer. „Hodláme tam uspět,“ burcoval probuzený forvard.

Kanonýři Komety

1. Martin Zaťovič – 13 gólů

2. Petr Holík – 8 gólů

3.-4. Jan Hruška, Jakub Orsava – 6 gólů

5. – 7. Tomáš Plekanec, Lukáš Kucsera, Jakub Lev – 5 gólů