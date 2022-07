Přesně tak, ale teď jsem už plně připravený. Hodně jsem se i na led těšil, konečně cítím, že jsem na tom dobře.

Letní přípravu na suchu jste měl tedy individuální?

Ano, bylo to i dané tím, že jsme končili na mistrovství až pozdě. Pak tam byly nějaké zdravotní problémy, trochu jsem se musel dát dohromady. Poslední dva týdny už jsem se ale připravoval naplno.

Líšeň těží z „Matějské pouti“. Po výhře z nás mohou mít respekt, říká Valachovič

Co očekáváte od nového brněnského angažmá?

Všichni tu mají jen ty nejvyšší cíle, což byl i důvod, proč jsem do Komety přestupoval. Věřím tomu, že se tady Liborovi Zábranskému podařilo poskládat neskutečný mančaft, který má na to vyhrát titul.

Měl jste i další nabídky z extraligy?

Jednal jsem s Kometou, pražskou Spartou a také samozřejmě ve Varech o možném pokračování.

Kometu jste upřednostnil právě pro její vysoké ambice?

Je to tak, Sparta nakonec padla, protože se tam rozhodl zůstat David Tomášek. Určitě to ale nebylo tak, že bych do té doby upřednostňoval Spartu a Kometa pro mě byla jen druhá volba. Se všemi třemi týmy jsem vedl dlouhé jednání a vize generálního manažera Zábranského se mi líbila asi nejvíc.

Zmiňoval jste i jednání o pokračování ve Varech. Hrálo roli i to, že jste jejich hráčem byl už deset let a chtěl jste změnit prostředí?

Určitě už jsem chtěl změnu. Ale tím, že se do Varů vrátil Dávid Gríger, tak jsem hodně uvažoval o tom, že bych tam zůstal. S Dávidem a Tomášem Rachůnkem v jedné formaci jsem totiž doposud strávil nejlepší léta kariéry. Určitě bychom spolu i teď vytvořili silnou lajnu. Nakonec jsem se ale rozhodl pro brněnskou cestu.

Už dřív se mluvilo o tom, že o vás byl zájem i ze Švýcarska, byla to pravda?

Měl jsem konkrétní nabídku od funkcionářů Klotenu, hodlali mě přivést už v prosinci. V minulé sezoně hráli druhou nejvyšší švýcarskou ligu a chtěli mě, abych jim pomohl se dostat do nejvyšší soutěže. Měli tam velké ambice, ale nakonec z toho sešlo, protože mě tehdy nepustily Karlovy Vary. Kloten pak opravdu postoupil, tak jsme měli ještě nějaká další jednání, ale nedopadlo to.

Byl jste zklamaný, že jste v zimě nemohl do Klotenu odejít?

Chápal jsem to, na záda tehdy Varům dýchalo Kladno, a nikdo nechtěl, abychom spadli do baráže. Jednání s Klotenem se tím odsunula, bavili jsme se ještě před mistrovstvím světa. Pak už jsem byl ale v kontaktu s Liborem Zábranským, se kterým jsme se nakonec dohodli na spolupráci.

Jaké jsou vaše první dojmy z nových spoluhráčů?

S jádrem týmu se znám už léta, ať je to Martin Zaťovič, Petr Holík anebo Michal Gulaši. Není to pro mě žádný krok do neznáma, už jsem se těšil, až se sejdeme. Mám tady i bývalého spolužáka Marka Hrbase, se kterým jsem na základní škole od šesté třídy seděl v lavici.

Z formace s Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem odešel před sezonou Peter Mueller. Budete vy jeho náhrada?

To je otázka spíš na trenéra. Byl bych samozřejmě rád, ale nebudu si vybírat, s kým budu v jedné lajně. Je tady spousta skvělých hráčů. Ale je pravda, že se tato varianta trochu nabízí. Pro mě by to byla velká čest, třeba Zaťovič mě před deseti lety uvítal ve Varech, kde už byl velká hvězda. Zatímco já tam teprve přicházel jako mladík z juniorky.

Varům se v poslední době moc nedařilo, bude pro vás velká změna být v klubu, který má ty nejvyšší ambice?

Bude na nás určitě větší tlak, protože čím větší jsou ambice, tím větší je na hráče tlak. Ale jsme všichni profesionálové a s tím se musíme vyrovnat. Šel jsem za touto výzvou záměrně a moc se na ni těším.

Jak jste vůbec vnímal zvěsti, že by si extraligovou účast od Varů mohl odkoupit zlínský celek?

Věřím, že už dohady skončily. Úplně do toho nevidím, ale doufal jsem, že extraliga ve Varech zůstane, protože je tam skvělé zázemí i realizační tým. Užil jsem si tam celých těch deset let a prakticky to beru jako můj domov. Nechci předbíhat, ale asi tam chci jednou i žít. Ale třeba se mi zalíbí v Brně. (směje se)

Jak si po tolika letech zvykáte na přesun do jiného města?

Je to určitě změna, ale říkám si, že když je to stěhování uvnitř Čech, tak to není nic hrozného. Libor Zábranský mi pomohl najít byt, který je fakt krásný a velký, navíc je tak dvě minuty pěšky od haly Rondo. Takže ani skoro nepotřebuju auto. Navíc Brno už znám, když jsme dřív jeli hrát někam na Moravu, tak jsme přespávali právě tady. Těším se i na brněnské fanoušky, kteří jsou pověstní tím, v jakém počtu chodí na zápasy a podporují tým.

Jste teď v klubu Libora Zábranského, který kromě své pozice v Kometě je i asistentem trenéra u reprezentace. Berete to tak, že můžete mít díky tomu i blíž do sestavy národního týmu?

To určitě ne. Na tohle téma jsme spolu i mluvili a jasně jsme si řekli, že moje angažmá v Brně mi nijak nepomůže do reprezentační sestavy. Určitě mě nebudou povolávat jenom proto, že jsem teď tady v Kometě.

Los si s vámi trochu zalaškoval a hned v prvním kole přivítáte doma vaše staré známé z Varů. Těšíte se na zápas?

Samozřejmě že se těším. Bude to pořádně pikantní.

Příprava Komety



Úterý 26. 7.: setkání na ledě

Úterý 9. 8.: Kometa – Třebíč

Čtvrtek 11. 8.: Kometa – Zlín

Úterý 16. 8.: BratislavaCapitals – Kometa

Čtvrtek 18. 8.: Kometa – Olomouc

Středa 24. 8.: Vítkovice – Kometa

Čtvrtek 25. 8.: Kometa – Bratislava Capitals

Čtvrtek 1. 9.: Kometa – Zvolen

Úterý 6. 9.: Olomouc – Kometa

Čtvrtek 8. 9.: Kometa – Vítkovice