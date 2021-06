ROMAN MELUZÍN. Odchovanec Komety má jako jediný Jihomoravan v éře samostatnosti dvě zlaté medaile. K první v roce 1996 ve Vídni přispěl hokejový gentleman čtyřmi body za dva góly a dvě asistence. „Je krásný pocit, když vám na krku visí medaile a posloucháte hymnu. Takový zážitek jen tak někde nezískáte,“ vzpomínal po letech na vrcholný moment kariéry Meluzín.

Hokejisté z Brna a Znojma na MS do roku 2010

1995: Roman Meluzín - 2 body

1996: Roman Meluzín – 4

1999: Roman Meluzín – 0

2000: Martin Havlát – 3

2004: Martin Havlát – 0

2006: Petr Hubáček – 1

2007: Petr Hubáček – 0

2010: Petr Hubáček – 2

O tři roky později v norském Lillehameru se radoval ze zlata znovu, tentokrát ovšem pouze z pozice náhradníka. Po čtyřech duelech totiž přepustil místo v sestavě Petru Sýkorovi, jenž v té době oblékal dres New Jersey Devils z NHL. „Vídeň jsem si užil víc, mužstvu jsem víc pomohl k úspěchu. O tři roky později mi to nějak nesedlo. Samozřejmě je člověk ale rád, že se toho vůbec v takové konkurenci zúčastní,“ uvedl. Právě v Norsku oblékl reprezentační dres naposledy, ačkoliv mu bylo teprve šestadvacet let. Poté se už v konkurenci zlaté generace do národního týmu nedostal.

PETR HUBÁČEK. Zatímco Meluzínovi reprezentační kariéra v šestadvaceti skončila, Petru Hubáčkovi právě v tomto věku začala. Na první šampionát se brněnský rodák dostal v roce 2006 při generační obměně na šampionátu v Rize a hned byl u nečekaného stříbra party trenéra Aloise Hadamczika.

Hokejisté z Brna nebo ze Znojma na MS po roce 2010:

2011: Martin Havlát – 6, Petr Hubáček – 2

2013: Petr Hubáček – 4

2016: Michal Kempný – 2, Richard Jarůšek – 0

2017: Michal Kempný – 3 , Jakub Krejčík – 1, Libor Šulák – 1

2018: Martin Nečas – 5, Jakub Krejčík – 3

Srdcař a dříč z Brna nikdy nepatřil mezi útočníky bojující o titul krále produktivity, přesto byl u největších úspěchů české reprezentace po konci zlaté generace. Nechyběl ani u nejpřekvapivějšího vítězství národního týmu na šampionátu v Německu před jedenácti lety, medaili získal ještě v roce 2011 v Bratislavě. „Když vyrůstáte, nesměle si říkáte, že kdybyste hrál na mistrovství světa a získal medaili, byla by to paráda. Mám všechny tři. Je to skvělé,“ pravil současný hokejový expert ČT sport Hubáček.

MARTIN HAVLÁT. Někdejší zlaté dítě nejen brněnského hokeje je dodnes nejmladším českým mistrem světa. Stal se jím v Petrohradu v roce 2000 jako čerstvě devatenáctiletý. Při svém debutu v národním týmu tehdy Havlát posbíral tři body v devíti zápasech.

Málokdo by tehdy odhadoval, že mládenec se zlatými rukami na světových šampionátech následně odehraje už jen devět zápasů. Rodáka z Mladé Boleslavi sužovala zranění nebo hrál play-off NHL, a tak se představil už pouze na šampionátu v Praze 2004 a s národním týmem se rozloučil před desíti lety v Bratislavě, kde přispěl šesti body k bronzovým medailím.

LIBOR ŠULÁK. Aby se do reprezentačního kádru pro světový šampionát dostal hokejista z rakouské nejvyšší soutěže je naprostá rarita. Přesně to se před čtyřmi lety povedlo obránci Liboru Šulákovi, který se propracoval do nominace Josefa Jandače po vydařené sezoně ve Znojmě. Ofenzivní zadák tehdy v Paříži naskočil do dvou duelů a připsal si asistenci. Po sezoně zamířil do Finska.