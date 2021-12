Hodláte si nadále ponechat kromě něj také brankáře Mateje Tomka a Lukáše Klimeše?

Takto je situace s gólmany daná. Počítáme se všemi třemi, všichni jsou nedílnou součástí týmu. Matej s Kubou jsou tady v Brně a Lukáše posíláme do Přerova, aby měl zápasové vytížení.

Jak to vypadá se zraněnými?

Petr Holík už trénuje a má stále větší zátěž. Pokud všechno půjde dobře a já jsem optimista, chceme, aby příští týden zasáhl do hry. Co se týče Andreje, tak ten bude s velikou pravděpodobností až po Novém roce.

Spekuluje se o příchodu kanadského obránce Kevina Tanseyho, jenž skončil v Košicích. V minulosti nastupoval i za Orly Znojmo. Můžete jeho příchod potvrdit?

Jednali jsme o bekovi, ale zatím nechci být konkrétní.

Pospíšil: Zlepšení? Vedení Komety dalo hráčům nůž na krk, na špičku to nestačí

Kromě obránce sháníte ještě další hráče, nebo jste spokojení se stávajícím kádrem?

Hokejový tým je dynamický tvar a hráči se mohou obměňovat. Někdo může přijít, to je otevřené. Ale tým už chceme stabilizovat.

Máte za sebou polovinu základní části v roli trenéra Komety. Jaké to pro vás bylo období z osobního hlediska?

Co se týče pracovního nasazení, je to pro mě podobné jako v jiných klubech, jedu vždycky naplno. V Kometě je ta práce náročná a i vzhledem k rozpačitému začátku to nebylo vždy jednoduché. Týmu ale věřím a věřil jsem od začátku. Jedna věc je, že přišlo dvanáct nových hráčů. Šlo o velkou obměnu a zabere nějaký čas, než si to začne sedat, co se týče herního systému, náročnosti tréninků a podobně. Věděli jsme, že to vezme čas a to se potvrdilo v září a říjnu. Nyní začíná jít tým dopředu.

Majitel Libor Zábranský v jednom z rozhovorů pro klubový web hovořil o tom, že se musí změnit přístup některých hráčů a že nad nimi přestává držet ochrannou ruku. Vnímal jste, že někteří musí zabrat?

Vždy je co zlepšovat, všichni se musíme posouvat. Není dobře, když je člověk uspokojený aktuální situací.

Jackpot i univerzál. Rozvážnější Kometa je s posilami spokojená

Jak se vám spolupracuje se Zábranským na střídačce?

I když na ní nestál od začátku sezony, byli jsme v každodenním kontaktu a o všem diskutovali. Pro mě to nebyla žádná změna. Mezi tím, jestli se vidíme v kabině nebo přijde přímo na střídačku, není takový rozdíl. Spolupráce je velmi úzká.

Jak vnímáte, že jste v takovém intenzivním kontaktu s majitelem klubu?

Beru to jako součást mé práce. Jako trenér vítám každý názor, který nás může posunout dál.

Kolem Vánoc vás čeká náročný program. V úterý hrajete v Mladé Boleslavi, ve středu doma s Pardubicemi a na Štěpána v Třinci. Stihnete si vůbec užít svátky?

Nemám šanci na předvánoční přípravy. Jsem v Brně sám pryč od rodiny a moc vánoční atmosféry si neužiju. Třiadvacátého na večer se dostanu domů a moc se těším na klidný Štědrý večer. Ale hned na druhý den ráno už musím zpátky do Brna.