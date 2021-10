„Nám to s kolegy připadalo, že chvílemi přijelo dvacet lidi z Bohnic a přišli si zahrát hokej, protože to byly momenty, kdy jsme se úplně zbláznili a dělali nesmyslné věci. Byl jsem v šoku,“ rozohnil se tehdy Kalous.

Zkušený stratég se po duelu s Olomoucí ke svému výroku vyjádřil. „Použil jsem po zápase nevhodný výrok v emocích a chci se za něj omluvit. Nebyl namířený proti nemocnici nebo jejim obyvatelům. Bylo to nevhodné a byť jsem to pronesl v emocích, neměl jsem to říkat," pravil Kalous.

Při nedělním utkání v brněnské Winning Group Areně byl v závěru utkání v emocích naopak olomoucký kouč Zdeněk Moták, jenž gestikuloval směrem k sudím na ledě.

„Jestli se vyjádřím k rozhodčím, dostanu nějakou pálku, což nechci, já jsem chudý trenér," pronesl Moták a dodal: „Bylo tam pár věcí, které prostě byly zajímavé, ale nelze vinit z výsledku rozhodčí."