Ujčík po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že zákrok byl sice veden na protihráče, který držel kotouč, ale Zaťovič se dopustil nedovoleného zásahu do hlavy nebo krku. Proto sáhl předseda disciplinárky k nepodmíněnému zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání.

"Po předchozí snaze zasáhnout kotouč holí hráč před zákrokem přibrzdil, pootočil osu a při střetu zasáhl protihráče ramenem do obličejové části hlavy. Protihráč se přikrčením vystavil do zranitelné pozice, předseda komise nicméně vyloučil, že by šlo o nahodilý střet, kterému hráč nemohl zabránit, a za přitěžující okolnost označil razanci zásahu," uvedl svaz v tiskové zprávě.