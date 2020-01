„Statistiky moc nesleduju. Vím, že mám třiadvacet gólů, ale ani nevím, kolik jsem měl loni,“ řekl s úsměvem reprezentační útočník, který v sobotu oslaví pětatřicáté narozeniny.

Individuální čísla zkušeného forvarda příliš nezajímají, na prvním místě je tým. „Není důležité, kolik jsem dal gólů. Chci do play-off a tam vybojovat úspěch. Branky v základní části pomůžou k bodům, ale to je vše,“ měl jasno trojnásobný extraligový šampion, který dva tituly vybojoval s Kometou a jeden s Karlovými Vary.

V souboji s indiány, který Kometa vyhrála 5:2, neměl k dispozici ani jednoho parťáka z elitní formace. Petr Holík stále laboruje se zraněním nohy a Petera Muellera skolila nemoc. Proto Zaťovič nastoupil po boku Tomáše Plekance a Martina Erata. „Postavili jsme o sto let starší útok,“ smál se.

Souhra však zkušeným matadorům šlapala. A brněnský kapitán díky ní zaznamenal druhý hattrick v sezoně. Všechny tři góly navíc dával do odkryté brány po přesných přihrávkách spoluhráčů. „Kluci říkali, že to mám v suchém triku. Třikrát do prázdné. Někdy se to tak povede. Zase něco zaplatím do kasy, tak jsou rádi. Důležitá je především výhra. Potřebovali jsme ji. Po dvou prohrách venku jsme na tom byli špatně a vítězství nás zase posune trošku dál,“ připomněl zkušený forvard porážky 0:5 v Liberci a 1:5 s Kladnem.

Co pro něj výměna Holíka s Muellerem za Plekance s Eratem v elitní lajně znamenala? „Vyměnil jsem super hráče za super hráče, jinak nic. Jde jen o návyky. S Plekym už jsem odehrál asi osm zápasů, takže jsem ho trochu pochopil a vím, co potřebuje. Stejně tak on ví, co potřebuju já. Pak je to na ledě jednodušší,“ popsal rodák z Přerova se zkušenostmi z KHL.

Při posledním gólu v power play mu zatrnulo. „Puk se trošku vrtěl a člověku jdou v tu chvíli hlavou různé myšlenky. Pak jsem si ale řekl buď, anebo,“ culil se.

Gólů do odkryté klece si cení stejně jako těch po překonání gólmana. „Gól jako gól. Na kličky nehraju. Stejně je neumím, nemám na ně ruce. Vyhráli jsme, takže super,“ radoval se snajpr Komety.

Body Zaťoviče v základní části za Kometu

Sezona 2016/2017

Zápasy: 36

Góly: 15

Asistence: 5

Sezona 2017/2018

Zápasy: 52

Góly: 13

Asistence: 17

Sezona 2018/2019

Zápasy: 52

Góly: 22

Asistence: 19

Sezona 2019/2020

Zápasy: 37

Góly: 23

Asistence: 16