„Když se naskytla příležitost Karla Pláška do Olomouce přivést, neváhali jsme a rozhodli se jej angažovat. Je to mladý, velmi kvalitní hráč a našemu týmu pomůže,“ komentoval pro klubový web příchod dvaadvacetiletého útočníka generální manažer olomouckého klubu Erik Fürst.

Plášek strávil v Kometě pět sezon, než se loni v létě vydal zkusit prodrat do NHL, do níž byl draftován Vancouverem Canucks. Nejprestižnější lize světa se ani nepřiblížil. Kvůli zranění si v minulém ročníku zahrál jen osm zápasů na farmě v Abbotsfordu v AHL. V této sezoně ještě účastník dvou světových šampionátů do dvaceti let žádný zápas neodehrál. Po minulém ročníku se podrobil operaci kyčle.