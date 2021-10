Vejmelka nestačil v základní hrací době jen na vyrovnávací přesilovkovou dorážku Codyho Eakina, který na začátku 22. minuty srovnal na 1:1. Hosté vedli od 14. minuty zásluhou Andrewa Ladda. Další gól nepadl, vítěze nepřineslo ani prodloužení. Až v nájezdech Vejmelku překonali Tage Thompson a Arttu Ruotsalainen, zatímco ze spoluhráčů českého gólmana se prosadil jen Nick Schmaltz.

Buffalo tak sice vyhrálo, ale to nic neměnilo na výborném představení Vejmelky. „Snažil jsem se nepřipouštět si nervozitu, ale byl to můj první zápas v NHL a trošku jsem ji samozřejmě cítil. Ale po několika střelách a s každou minutou zápasu se to zlepšovalo," řekl Vejmelka, který podepsal s Arizonou v květnu jako volný hráč roční dvoucestnou smlouvu a vydal se bojovat o NHL z Komety Brno. V přípravném kempu se překvapivě prosadil do prvního týmu na úkor dalšího českého gólmana Josefa Kořenáře.

Buffalo - Arizona 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 22. Eakin, rozhodující sam. nájezd Ruotsalainen - 14. Ladd.

Střely na branku: 33:21.

Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 65 minut, inkasoval 1 branku z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97,0 procenta.

Diváci: 7872.

Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka (Arizona), 2. Dahlin, 3. Eakin (oba Buffalo).