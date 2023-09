Nejhorší úvodní extraligový víkend od svého návratu do nejvyšší soutěže v roce 2009 prožili hokejisté brněnské Komety. Po prohře 0:4 v pátečním prvním kole doma s Hradcem Králové se soužili i v neděli odpoledne v Karlových Varech, jimž podlehli stejným poměrem 0:4. Úvodní dva zápasy nové sezony prohráli Brňané poprvé od roku 2010, kdy ale dokázali ve dvou duelech vstřelit čtyři branky.

Hokejisté Komety prohráli v Karlových Varech 0:4. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Soupeř nás předčil v efektivitě. Měli jsme několik šancí v přesilových hrách a nebyli jsme schopni si jimi pomoct. Když se nedá gól, tak se těžko vyhrává,“ pravil asistent brněnského trenéra Jaroslav Modrý.

Sestava Komety prošla po nevydařeném úvodním kole značnou proměnou. Do první formace zamířil po bok Steva Mosese a Petra Holíka Zdeněk Okál, který nahradil Lukáše Cingela, jenž se posunul do nově složené druhé lajny s Kristiánem Pospíšilem a Adamem Zbořilem. Do čtvrté formace naproti tomu zamířil kapitán Martin Zaťovič, který si zahrál s Tomášem Vincourem a Pavlem Jenyšem. Beze změn zůstala jen třetí lajna Martin Kohout, Tomáš Marcinko a Jakub Flek.

Brňané na rozdíl od úvodní partie svého soupeře přestříleli 28:23, ale soužili se v koncovce a naráželi na vynikajícího Dominika Frodla v bráně Karlových Varů.

Skóre zápasu tak otevřeli domácí, když v osmé minutě nikdo nepohlídal kapitána Karlových Varů Jiřího Černocha, který se zblízka prosadil. „Měli jsme dobrý začátek a bylo to fajn. Kluci pracovali, jak měli a dělali správné věci. Následně jsme špatně vystřídali a domácí nás potrestali. Vždy, když se stane něco negativního, tak nás to ovlivní. Pořád bylo plno času a stále jsme měli šanci se do utkání vrátit. Obětavost a gólman domácích nás připravili o efektivitu,“ přemítal Modrý.

Podobně jako v první části, ani ve druhé si Brňané nepohlídali nebezpečného rerprezentanta, pro změnu Ondřeje Beránka, který ve 28. minutě navýšil vedení Energie na 2:0. Kometa se mohla vrátit do zápasu při přesilovce pět na tři, ale hosté výborného Frodla překonat nedokázali. Nejblíž vytoužené brance byl Kristán Pospíšil, jehož zblízka vychytal domácí gólman.

Ve třetí části Západočeši přidali další dvě branky a mohli vstřelit i pátou, ale Kometu podržel brankář Dominik Furch.

Brňané jsou po dvou kolech jediným týmem extraligy, který nevstřelil ani gól.

Karlovy Vary - Kometa Brno 4:0

Třetiny: 1:0, 1:0, 2:0.

Branky a nahrávky: 8. Černoch (Hladonik), 28. O. Beránek (Černoch), 47. Jiskra (Gríger), 51. O. Procházka (O. Beránek).

Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Gerát.

Vyloučení: 8:5.

Vyšší tresty: 0:0.

Využití: 2:0.

Střely na branku: 23:28.

Diváci: 4527.

Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Huttula, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka.

Kometa Brno: Furch – Kučeřík (A), Gazda, Lintuniemi, Holland, Ďaloga, Ščotka, Kaňák – Okál, Holík, Moses – Pospíšil, Cingel, Zbořil – Kohout, Marcinko, Flek – Zaťovič (C), Vincour (A), Jenyš.