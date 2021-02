Za necelý měsíc možná proti sobě oba celky nastoupí v extraligovém předkole play-off, kde půjde o všechno. Předposlední vzájemný souboj v základní části mezi hokejisty Karlových Varů a Komety naznačil, o jak zajímavou podívanou by šlo. V utkání plném zvratů padlo ze hry osm branek a o vítězi musely rozhodovat až samostatné nájezdy, v nichž byli úspěšnější domácí. Karlovy Vary vyhrály 5:4 a upevnily si osmou příčku tabulky, Kometa zůstává devátá o bod před Vítkovicemi.

„Do utkání jsme vstoupili katastroficky, stav mohl být daleko horší. Potom jsme se dostali do hry a vytvářeli si dobré příležitosti. Remíza nakonec byla spravedlivá,“ prohlásil asistent brněnského trenéra Jan Zachrla.

Kometa tak po pondělní výhře 5:4 v Českých Budějovicích a prohře v nájezdech v Karlových Varech veze z tripu čtyři body do tabulky. „Rádi bychom vyhráli oba zápasy. Zaměřujeme se na určité věci, které musíme plnit, a mezi ně určitě nepatří, že v obou duelech dostaneme čtyři góly ze hry,“ uvedl útočník brněnského celku Daniel Rákos, jenž nastoupil do druhého utkání po dlouhé absenci kvůli zlomenině kotníku.