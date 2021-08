Český reprezentant byl hlavní hvězdou exhibičního utkání výběru bývalých i současných hráčů Hodonína proti extraligové Olomouci.

„Po dlouhé době jsem zase doma nebo tady na zimáku, kde jsem strávil nějaký čas. Potkal jsem spoustu známých a kamarádů, se kterými jsme dříve hrával nebo se kterými se znám,“ líčil zadák Washingtonu Capitals.

Sváteční duel, který byl hlavním bodem programu oslav výročí dvaceti let od založení Sportovního hokejového klubu mládeže Hodonín a jehož výtěžek šel na veřejnou sbírku pro hokejové rodiny postižené červnovým tornádem, si nakonec podmanili domácí borci.

Kempný se při vítězné přestřelce 12:7 blýskl jedním gólem a několika parádními přihrávkami, bránit skoro vůbec nemusel.

„Nevěděl jsem, co od toho mám očekávat. Naštěstí se hrálo v rozumném tempu a nikdo do toho nešel naplno. Bylo to bez tvrdých zákroků, takže v pohodě,“ usmíval se.

Hokejisté Olomouce duel v Hodoníně pojali velmi rekreačně, v náročném programu se viditelně šetřili. Když chtěli, tak zabrali, jinak ale nechali hrát hlavně soupeře. „Když jsme hrával v Kometě, panovala mezi Brnem a Olomoucí rivalita. Zápasy vždycky byly pestré a výživné. Shodou okolností v týmu znám spoustu kluků, se kterým jsem dříve hrával v Brně,“ upozorňuje.

Kromě Kempného speciální dres výběru navlékli i další hodonínští odchovanci, kteří si zahráli extraligu. Významnou stopu v nejvyšší soutěži zanechali obránci Vyrůbalík se Šmachem nebo útočník Balán.

Za Drtiče, jak si borci ze Slovácka říkají, v mládeži nastupovali i slovenští reprezentanti Martin Feherváry s Adamem Ružičkou. Společně s nimi na jih Moravy dorazil i Maxim Čajkovič. Klubem ale prošlo daleko víc šikovných talentů.

„Je tady spousta mladších kluků, kteří se derou nahoru. Hodně hráčů nastupovalo v extralize nebo někde v zahraničí. Sešlo se nás tady docela dost. Věřím, že hodonínských odchovanců, co se prosadí někde výš, bude v dalších letech přibývat,“ přeje si třicetiletý bek.

Páteční duel je jediný, který v letní přestávce absolvoval. „Moje náplň je taková, že jsem hlavně v posilovně a čím dál více času trávím taky na ledě. Toto je zpestření mého prázdninového programu,“ přiznal.

Kromě individuální přípravy chodil na led i s Českými Budějovicemi. „Mám tam kondičního trenéra a je super, že mi v klubu vyšli vstříc. Potřeboval jsem přípravu v tělocvičně zkombinovat s ledem a jsem rád, že to takhle vyšlo,“ uvedl.

Bývalý obránce Slavie či Komety se po dlouhé pauze potřebuje dostat zpět do formy. Reprezentanta minulý rok sužovala zranění. Stopku mu vystavilo nepříjemné zranění Achillovy šlachy.

Kvůli bolavé patě v NHL vynechal celou sezonu, v AHL odehrál jenom dva zápasy. Nyní už je stoprocentně fit, odhodlaný porvat se o místo ve Washingtonu.

„Noha zatím drží a všechno je, jak má být. Užívám si, že můžu být na ledě a můžu normálně pracovat a chystat se na další sezonu,“ uvedl.

Přípravný kemp Capitals, kde po zisku Stanley Cupu podepsal čtyřletou smlouvu, začíná 22. září. Kempný plánuje odletět do zámoří hned po letních prázdninách, první týden v září. „Chci tam být trošku dřív, aklimatizovat se,“ říká.

Čtyřnásobný extraligový medailista má před sebou v pořadí už šestou zámořskou sezonu. V dresu Washingtonu si i s duely play-off připsal 180 startů, ve kterých posbíral 52 bodů za 13 gólů a 39 asistencí.